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Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla büyük yankı uyandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Tottenham'dan Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i renklerine bağlayan sarı-kırmızılılarda bu sezon en çok konuşulan isimlerden biri Lucas Torreira oldu. Geçtiğimiz sezon kazanılan şampiyonluğun mimarlarından olan Uruguaylı yıldızın maaşından memnun olmadığı öne sürülmüştü. Galatasaray'da Torreira ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 19:35
Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

Transferi büyük ölçüde kapatan Galatasaray, milli ara sonrası hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde başlayacağı yoğun tempoya hazırlanıyor.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Vekili Erden Timur, geçtiğimiz günlerde gazetecilere yaptığı açıklamada transfere dair birçok itirafta bulunmuştu.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

"AMRABAT'LA ANLAŞMIŞTIK"

Yabancı oyuncu transferi yapmayacaklarını belirten Timur, "Çok güzel bir yerli futbolcu bulursak, fırsat transferi olursa alacağız" diye konuşmuştu.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

Orta saha için Sofyan Amrabat'la anlaştıklarını itiraf eden Galatasaray yöneticisi, "Sofyan Amrabat ile büyük ölçüde anlaştık. Fiorentina ile de bir noktaya gelebilecek düzeydeydik.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

Çarşamba akşamı Manchester United geldi ve oyuncu da eskiden söylemişti, eski hocası da oradaydı... Çok büyük takımları reddederek bizi bekledi ama olmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

"VECINO'YU SARRI REDDETTİ"

Ndombele transferiyle ilgili de konuşan Timur, "Okan Hoca 6-8 istedi. Tanguy Ndombele daha 8 bir oyuncu. Matías Vecino ile konuştuk ve kulübüyle anlaştık. 23:30 gibi Maurizio Sarri transfere onay vermedi. Hatta tepki gösterdi.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

Ndombele'de Tottenham'ın olması avantajdı, onlar hep yüksek tuttar rakamı ama sonra düşürür." demişti.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

Orta sahaya yapılan yabancı oyuncu takviyeleri sonrası yönetim, takım içindeki dengeler için flaş bir hamle yaptı.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

Galatasaray, transfer döneminde kadrosunu yıldızlarla takviye ederken takımdaki maaş dengesi de değişti.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

TORREIRA'YA İTALYA'DAN TEKLİFLER GELDİ

Geçen sezon sarı-kırmızılı ekibin orta sahadaki yükünü çeken ve şampiyonluğun kilit isimlerinden biri olan Torreira'ya İtalya'dan da teklifler geldi.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

Başta Lazio olmak üzere tüm önerileri geri çeviren yönetim, transfer döneminin Avrupa için noktalanması ile birlikte kolları sıvadı.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

Boey ve Nelsson'a yeni sözleşme ile savunma hattında maaş dengesini yeniden kurmayı düşünen yöneticilerin, orta sahada masaya oturacağı oyuncu ise Lucas Torreira.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

6 milyon Euro'ya Arsenal'den alınan ve 4 yıllık imza atan Uruguaylı, her sezon için de 2 milyon 750 bin Euro kazanıyor.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

TORREIRA EN AZ NDOMBELE KADAR KAZANACAK

Sabah'ın haberine göre; yeni transfer Ndombele'ye 3 milyon 136 bin Euro ödeyecek olan Aslan, Torreira için de en az bu tarifeyi düşünüyor.

Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

27 yaşındaki futbolcu ile sözleşme de uzatmak isteyen yönetim, futbolcusunun ücret iyileştirmesi ile birlikte aklının çelinmesine de engel olmak istiyor. Lucas Torreira'nın sarı-kırmızılılarla sözleşme uzatması bekleniyor.

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