Galatasaray'da flaş Lucas Torreira gelişmesi! İmzayı atıyor

"VECINO'YU SARRI REDDETTİ"

Ndombele transferiyle ilgili de konuşan Timur, "Okan Hoca 6-8 istedi. Tanguy Ndombele daha 8 bir oyuncu. Matías Vecino ile konuştuk ve kulübüyle anlaştık. 23:30 gibi Maurizio Sarri transfere onay vermedi. Hatta tepki gösterdi.