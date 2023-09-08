Galatasaray'a 100 gollük forvet! TFF'ye bildirildi

Süper Lig devi Galatasaray, genç ve yetenekli gençleri geleceğe yatırım olarak takıma kazandırmaya devam ediyor.

Geleceğin kadrosunu oluşturmak isteyen sarı-kırmızılılar, Silivrispor'da forma giyen ve geride bıraktığımız sezon U15, U16, U17 ve U18 kategorilerinde toplam 100 gol atan genç yıldız adayı Mustafa Kürşat Tümay'ı kadrosuna kattı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Galatasaray, 38 maçta 100 gol atan 17 yaşındaki golcü Mustafa Kürşat Tümay'ın transferini TFF'ye bildirdi.

ALTYAPI LİGLERİNDEKİ EN ETKİLİ GOLCÜLERİNDEN

1 Ocak 2007 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon İstanbul'daki altyapı liglerindeki en etkili golcülerden biri olmayı başarırken, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 2022-2023 sezonunu 100 golle tamamlayan genç yıldız adayı, 2021-2022 sezonunda ise 23 karşılaşmada 59 kez gol sevinci yaşamıştı.

Silivrispor Başkanı Nuri Çolakoğlu ve altyapı antrenörü Göksel Akıncı, 16 yaşındaki yetenekli santrforun transferine yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY İLE SONRAKİ SATIŞTAN %20 PAY KARŞILIĞINDA ANLAŞTIK"

Silivrispor Kulüp Başkanı Nuri Çolakoğlu, Galatasaray'dan Mustafa Kürşat Tümay için talep geldi. 15-20 gün oyuncumuzu Florya'da denemeye aldılar. Galatasaray ondan sonra talip olup, "Tamam, oyuncuyu kadromuza katmak istiyoruz" dedi.

Biz de genç kardeşimizin önünü açmak için elimizden gelen her şeyi yaptık. Önce oyuncunun menfaatini düşündük. Galatasaray'dan transfer için herhangi bir ücret almadık. Sadece sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaştık.

Mustafa Kürşat, güçlü, süratli ve potansiyeli iyi olan bir santrfor. Genç ve gelişime açık. Sürati ve topa vuruşu bakımından İlhan Mansız'a benzetiyorum. Oyuncumuzu Galatasaray haricinde Eyüpspor çok istedi.