İspanya'da skandal hata! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin kız kardeşine devlet nişanı verildi

Son olarak Rubiales olayı ile çalkalanan İspanya'da uluslarası basında yer eden bir hata gündeme oturdu. İspanyol hükümeti yanlışlıkla Galatasaray formasını terleten Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verdi.

İspanyol Ulusal Spor Konseyi (CSD), Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan kaptan Ivana Andres yerine Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verilmesi sonrası özür mesajında bulundu.

Yanlışın düzeltilmesi sonrasında Ivana Icardi konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Ivana Icardi açıklamasında, "Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın bugün beni doğum günümden daha fazla kutlamasına katlanmak zorunda kaldığım için bir Madalya istiyorum" ifadelerine yer verdi.