Haberler Galatasaray İspanya'da skandal hata! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin kız kardeşine devlet nişanı verildi

İspanya'da skandal hata! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin kız kardeşine devlet nişanı verildi

Son olarak Rubiales olayıyla çalkalanan İspanya'da skandal bir hata yaşandı. İspanyol hükümeti, Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan Ivana Andres yerine Galatasaray'ın yoldızı Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'yi Kraliyet Spor Liyakat Nişanı ile onurlandırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2023 Çarşamba 19:43
İspanya'da skandal hata! Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin kız kardeşine devlet nişanı verildi

Son olarak Rubiales olayı ile çalkalanan İspanya'da uluslarası basında yer eden bir hata gündeme oturdu. İspanyol hükümeti yanlışlıkla Galatasaray formasını terleten Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verdi.

İspanyol Ulusal Spor Konseyi (CSD), Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan kaptan Ivana Andres yerine Mauro Icardi'nin kız kardeşi Ivana Icardi'ye Kraliyet Spor Liyakat Nişanı verilmesi sonrası özür mesajında bulundu.

Yanlışın düzeltilmesi sonrasında Ivana Icardi konuyla ilgili sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Ivana Icardi açıklamasında, "Arkadaşlarımın ve tanıdıklarımın bugün beni doğum günümden daha fazla kutlamasına katlanmak zorunda kaldığım için bir Madalya istiyorum" ifadelerine yer verdi.

DİĞER
Yalı Çapkını’ndan ayrıldı, Kızılcık Şerbeti’ne dahil oldu! Genç oyuncu Mihri karakterine hayat verecek
Son dakika: Ekonomide yeni yol haritası! Başkan Erdoğan Orta Vadeli Program'ı (OVP) açıkladı: OVP'ye desteğimiz tam, hedeflerimize ulaşacağız
KABIZLIK PROBLEMİ ÇEKENLER ! BU VİDEO SİZİN İÇİN 👊
G.Saray'dan yılın transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede...
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı!
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?
22 BELEDİYEDEN 980 PERSONEL ALIM İLANI | KPSS puan şartı yok! İşte başvuru tarihleri ve şartları...
Mevlid Kandili ne zaman 2023?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi... İspanya'da skandal hata! Icardi'nin kız kardeşi... 19:43
Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu Trabzonspor'da ayrılık! Yeni adresi belli oldu 19:35
Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede... Nelsson'dan flaş talep! Yeni sözleşmede... 19:16
G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! G.Saray ayrılığı resmen açıkladı! 19:05
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 18:41
Almanya ve Kanada yarı finalde! Almanya ve Kanada yarı finalde! 18:16
Daha Eski
A Milli Takım'a Eskişehir'de coşkulu karşılama! A Milli Takım'a Eskişehir'de coşkulu karşılama! 18:11
Muhammed Demirci sürprizi! İşte yeni takımı... Muhammed Demirci sürprizi! İşte yeni takımı... 16:51
Fırtına Mendy'e kavuşuyor! İşte geliş saati Fırtına Mendy'e kavuşuyor! İşte geliş saati 16:42
Kartal'dan 10 numara bombası! Kartal'dan 10 numara bombası! 16:32
Sakaryaspor'dan orta saha hamlesi! Sakaryaspor'dan orta saha hamlesi! 16:20
G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... G.Saray'dan Tete açıklaması! FIFA... 16:04