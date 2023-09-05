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Aslan'a iki yıldız birden

Sarı-kırmızılı yönetim, yoğun görüşme ve pazarlıklar sonucunda Tottenham’dan Ndombele’yi kiraladı, Sanchez’i de bonservisiyle kadrosuna kattı. Piyasa değeri 37 milyon euro olan iki yıldız, dün UEFA’ya bildirilen listenin son halkası oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 06:50
Aslan'a iki yıldız birden

Galatasaray'dan dün Şampiyonlar Ligi için iki transfer birden geldi. Bu sezon birbirinden değerli isimleri transfer eden sarı-kırmızılı ekip, UEFA'ya kadro bildiriminin yapılacak son günde de Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez'i alarak gücüne güç kattı. Galatasaray uzun süredir ön libero ve stoper arayışları vardı. Ancak Ramos'un yüksek maliyeti, son olarak listeye eklenen Matias Vecino'ya taraftarlardan gelen tepkiler üzerine Tottenham Kulübü'nün kapısı yeniden çalındı.

ÜCRETİNİ TOTTENHAM KARŞILAYACAK

İki ismin, Şampiyonlar Ligi listesine eklenebilmesi için adeta saatlerle yarışan yöneticiler, İngiliz ekibini sonunda ikna etmeyi başardı. Ndombele satın alma opsiyonuyla birlikte ücretsiz kiralandı. Satın alma opsiyonu zorunlu değil ve futbolcunun ücretinin 1 milyon euro'sunu da Tottenham karşılayacak. Erden Timur yönetimindeki transfer heyeti, Sanchez'in bonservisini 9 milyon euro'ya aldı. 27 yaşındaki stoper, Galatasaray ile 3+1 yıllık anlaşmaya imza attı ve Florya'nın yolunu tuttu.

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