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Her yerde Cimbom

Galatasaray, Gaziantep FK engelini de kayıpsız geçti. Şampiyonlar Ligi elemelerini namağlup geçen sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de de 3'te 3 yaptı... Kerem ve İcardi (2) G.Saray'ı taşıyan isimlerdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2023 Pazar 06:50
Her yerde Cimbom

Sezona şampiyon apoletiyle giren Galatasaray'a yan bakılmıyor. Gaziantep FK deplasmanına çıkan sarı-kırmızılı ekip Avrupa ve Süper Lig'de aldığı başarılara bir yenisini daha ekledi: 3-0. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön eleme turundan katılan, Zalgiris, Olimpija ve Molde'yi saf dışı bırakarak adını gruplara yazdıran Cimbom, Süper Ligi de ihmal etmiyor. Dün kırmızı- siyahlı rakibi karşısında da baştan sona üstün bir oyun sergiledi. Henüz 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu ile gol perdesini araladı.

GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR

İkinci yarıda da Mauro İcardi sahneye çıktı. Arjantinli yıldız 64 ve 73. dakikalarda birisi penaltıdan iki gol kaydetti ve skoru yine belirledi. Süper Lig'de 3'te 3 yapan ve 9 puana ulaşan Galatasaray, yine kalesini gole kapattı ve ligin tek gol yemeyen takımı oldu. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon toplamda oynadığı 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Hiç yenilmedi. Bu maçlarda tam 17 gol attı. Kalesinde ise sadece 5 gol görerek müthiş bir performansa imza attı.

ROTASYONA GİTMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile yapılan rövanş maçının ilk 11'ini sahaya sürdü. Gaziantep karşısında Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, İcardi yine sahadaydı. Yedek kulübesinde ise Günay, Dubois, Halil, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Özgür Baran, Kazımcan, Bakambu yer aldı.

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