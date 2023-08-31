ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 📺 Galatasaray kura çekimi ne zaman?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, play-off turunda Molde'yi ilk maçta 3-2, ikinci maçta da 2-1 mağlup ederek gruplara kalmaya hak kazanmıştı.

Bu başarı sonrası dev bir geliri kasasına koyan sarı kırmızılılar gözünü Devler Ligi kura çekimine çevirdi. Peki, Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi kuraları saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi 31 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da Fransa'nın Monaco kentindeki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek ve UEFA TV'den canlı yayınlanacak. Kura çekimini fotomac.com.tr'den de an be an takip edebileceksiniz.

Şampiyonlar Ligi 2023-24 sezonu gruplarında yer alacak takımlar şu şekilde:

Türkiye: GALATASARAY

İngiltere: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle

İspanya: Atlético, Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla

Almanya: Bayern, Dortmund, Leipzig, Union Berlin

İtalya: Inter, Lazio, Milan, Napoli

Fransa: Lens, Paris

Portekiz: Benfica, Porto, Braga

Hollanda: Feyenoord, PSV

Avusturya: Salzburg

Danimarka: Kopenhag

Belçika: Antwerp

İskoçya: Celtic﻿

Sırbistan: Crvena zvezda

Ukrayna: Shakhtar Donetsk

İsviçre: Young Boys

Şampiyonlar Ligi takımları ve yer aldıkları torbalar:

1. Torba: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. Torba: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. Torba: Shakhtar Donetsk, Salzburg, PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Kopenhag

4. Torba: Galatasaray, Real Sociedad, Young-Boys, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Antwerp, Lens

Grup maçlarının tarihleri şu şekilde:

1. Maç Günü: 19-20 Eylül

2. Maç Günü: 3-4 Ekim

3. Maç Günü: 24-25 Ekim

4. Maç Günü: 7-8 Kasım

5. Maç Günü: 28-29 Kasım

6. Maç Günü: 12-13 Aralık

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