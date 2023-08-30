Galatasaray - Molde eşleşmesinde ilginç frikik detayı!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi İstanbul'da da 2-1'le geçerek Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmayı başardı.

Sarı-kırmızılıların Molde ile eşleşmesinde her iki maçta da eşine az rastlanacak bir olay yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın iki karşılaşmada da frikikten baraja çarpan topla bulduğu golde, meşin yuvarlağın aynı futbolcuya çarpması dikkat çekti.

Norveç ekibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçta geriye düşen sarı-kırmızılılar, 25. dakikasında Sergio Oliveira'nın frikiğiyle skora dengeyi getirmişti. Portekizlinin kullandığı frikik, Molde'nin ön liberosu Martin Ellingsen'e çarpıp ağlara gitmişti.

İkinci maçta da Angelino'nun uzatma dakikalarında serbest vuruştan attığı golde ağlara gönderdiği frikikte top yine Ellingsen'e çarpıp filelerle buluştu.