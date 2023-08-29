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Galatasaray 2-1 Molde (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, play-off turu rövanş maçında Norveç temsilcisi Molde ile karşılaştı. Rams Park Stadyumu'nda oynanan müsabakada hakem Szymon Marciniak düdük çaldı. Zorlu mücadeleyi 2-1 kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmayı başardı. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 00:07 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 00:15
Galatasaray 2-1 Molde (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, Molde ile karşı karşıya geldi. Rams Park Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetti.

İlk maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar, rövanştan da 2-1 galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.

Galatasaray'ın gollerini penaltıdan Mauro Icardi ve Angelino kaydetti. Molde'nin golü Eirik Hestad'dan geldi.

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinin belli olacağı kura çekimi 31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

TETE VE KEREM DEMİRBAY İLK KEZ İLK 11'DE

Galatasaray'ın yeni transferleri Tete ve Kerem Demirbay, bu sezon ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başladı.

Brezilyalı futbolcu Tete, Molde ile oynanan ilk maçta sonradan oyuna girmişti.

Kerem Demirbay ise Trendyol Süper Lig'de iki maçta yedekten oyuna dahil olmuştu.

TARAFTAR STADI TAMAMEN DOLDURDU

Galatasaraylı taraftarlar, önemli karşılaşmada sarı-kırmızılı takıma büyük destek verdi.

Müsabakaya yoğun ilgi gösteren taraftarlar, RAMS Park'ın tribünlerini tamamen doldurdu.

Taraftarlar, yaptıkları tezahürat ve söyledikleri marşlarla takımlarını destekledi.

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