Haberler Galatasaray Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un son olarak ise Fransız devi PSG'nin formasını terleten o yıldız için kolları sıvadığı öğrenildi. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

Galatasaray transferde sessiz ama derinden operasyonlara devam ediyor.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

Son dönemde stoper ve orta saha üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılı ekibin ön libero adayları arasında Marco Verratti başı çekiyor.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

PSG'de kadroda düşünülmeyen 30 yaşındaki oyuncuya, Suudi Arabistan kulüplerinin de talip olduğu belirtilirken, Verratti'yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

İtalyan basını, başarılı orta sahanın transferi için Galatasaray'ın görüşmeleri hızlandırdığını duyurdu.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

İki kulübün zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama ve sonraki satıştan yüzde için pazarlık yaptığı kaydedildi.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

PSG'NİN GALATASARAY ÇEKİNCESİ

Galatasaray yönetimi, kesin satın alma opsiyonu düşünmüyor. 3 milyon euro kiralama bedeli ödemeye hazır.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

Ayrıca Icardi de olduğu gibi Verratti'nin de maaşının bir kısmını karşılayacak.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

PSG ise Mauro İcardi'de yaptığı hataya düşmekten korkuyor.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

Verratti'nin de Icardi gibi Galatasaray ve İstanbul'a aşık olup kendilerini bir sözleşmeye zorlama ihtimali üzerinde duruyor.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

Bu yüzden sözleşmeye kesinlikle bir zorunlu satın alma eklemek istiyor.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

Pazarlıkların kısa bir süre içinde mutlu sonla bitmesi ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını Marco Verratti ile taçlandırması bekleniyor.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

OYUNCU DİRENİYOR

Verratti'ye Suudi Arabistan ekiplerinden de teklifler geliyor.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

Özellikle de Katar ekibi El-Arabi öne çıktı. Hatta Arapların, PSG ile anlaştığı belirtiliyor.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

Ancak kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen ön liberonun Katar'a sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Galatasaray Devler Ligi'ni o yıldızın transferiyle kutlayacak!

GÜÇ KATACAK

Sıkışık fikstür nedeniyle orta sahasını kalabalık tutmak isteyen Okan Buruk, Verratti ile Torreira'yı dönüşümlü oynatacak.

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