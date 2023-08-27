GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla rakiplerine gözdağı verdi.
Geçtiğimiz sezon şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla rakiplerine gözdağı verdi.
Icardi, Zaha, Ziyech ve Angelino gibi dünyaca ünlü futbolcuları renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Tete oldu.
Cimbom, geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 EURO garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.
Ukrayna kulübü ise Tete'nin Galatasaray'a imza atması sonrası transferi FIFA'ya şikayet etti.
Shakhtar Donetsk, Brezilyalı futbolcunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi olduğu için tek taraflı fesih hakkı olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.
Galatasaray ise Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da kulüpleriyle sözleşmesi sona eren yabancı uyruklu futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı askıya alıp başka kulüplere gidebileceğine olanak sağlayan FIFA kuralına dayanarak transferi bitirdi.
Buna rağmen Shakhtar Donetsk'in Tete'nin savaş devam ederken Ukrayna'ya döndüğünü ve FIFA kuralının kendisi için geçerli olmadığını savunuyor.
Ukrayna ekibi bu bağlamda hem Brezilyalı futbolcuya hem de Galatasaray'a ceza verilmesini istiyor.
FIFA geçici lisans verirken Sambacı, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde karşısında sahaya çıktı.
Ancak Shakhtar'ın oyuncunun peşini bırakmaya niyeti yok.
12 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ
FIFA'ya başvuran Ukrayna ekibinin 12 milyon Euro tazminat talep ettiği belirtiliyor.