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GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Bu sezon kadrosuna kattığı yıldızlarla dikkat çeken Galatasaray'ın en çok konuşulan biri de Tete olmuştu. Sarı-kırmızılılar, Shakhtar Donetsk ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldızı bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Haksız fesih gerekçesiyle transferin iptali için FIFA'ya başvuran Ukrayna ekibinin şok bir talepte bulundu öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 13:38
GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı yıldızlarla rakiplerine gözdağı verdi.

GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Icardi, Zaha, Ziyech ve Angelino gibi dünyaca ünlü futbolcuları renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Tete oldu.

GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Cimbom, geçtiğimiz sezon Leicester City'de kiralık olarak forma giyen yıldız futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 EURO garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Ukrayna kulübü ise Tete'nin Galatasaray'a imza atması sonrası transferi FIFA'ya şikayet etti.

GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Shakhtar Donetsk, Brezilyalı futbolcunun 2023 sonuna kadar sözleşmesi olduğu için tek taraflı fesih hakkı olmadığı gerekçesiyle FIFA'ya başvurdu.

GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Galatasaray ise Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'da kulüpleriyle sözleşmesi sona eren yabancı uyruklu futbolcuların sözleşmelerini tek taraflı askıya alıp başka kulüplere gidebileceğine olanak sağlayan FIFA kuralına dayanarak transferi bitirdi.

GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Buna rağmen Shakhtar Donetsk'in Tete'nin savaş devam ederken Ukrayna'ya döndüğünü ve FIFA kuralının kendisi için geçerli olmadığını savunuyor.

GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Ukrayna ekibi bu bağlamda hem Brezilyalı futbolcuya hem de Galatasaray'a ceza verilmesini istiyor.

GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

FIFA geçici lisans verirken Sambacı, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Molde karşısında sahaya çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Ancak Shakhtar'ın oyuncunun peşini bırakmaya niyeti yok.

GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

12 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ

FIFA'ya başvuran Ukrayna ekibinin 12 milyon Euro tazminat talep ettiği belirtiliyor.

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