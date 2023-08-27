GALATASARAY HABERİ - Shakhtar Donetsk'ten Tete için şok talep!

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 EURO garanti ücret ile toplam 3.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.