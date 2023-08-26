TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Özellikle stoper ve orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde yeniden gaza bastı.
Stoper takviyesi yapmak isteyen yönetimin gündemindeki bir numaralı isimse Sergio Ramos...
Galatasaray, PSG'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübe transfer olmayan ve bonservisi elinde olan deneyimli futbolcuyla yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlayamamıştı.
Sarı-kırmızılıların Molde ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı sonrası Ramos ile bir görüşme daha gerçekleştireceği öğrenildi.
Orta sahasını da güçlendirmek isteyen ve adı sık sık Marco Verratti ile anılan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılılar, Serie A ekibi Fiorentina'da top koşturan Sofyan Amrabat'ı gündemine aldı.
Sofyan Amrabat'ın abisi ve aynı zamanda Galatasaray'ın eski futbolcusu olan Nordin Amrabat, kardeşinin geleceğiyle ilgili konuştu.
"GALATASARAY İLE TEMASLAR OLDU"
AS'a konuşan Nordin Amrabat, kardeşi Sofyan Amrabat ile ilgili "Galatasaray ile temaslar oldu. Umarım o formayı giyebilir." açıklamasında bulundu.
ÜÇ DÜNYA DEVİ DAHA İSTİYOR
Haberde Faslı futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Juventus ve Liverpool'un da ilgilendiği kaydedilirken, oyuncunun Juventus'a transferinin gerçekleşmesinin zor bir ihtimal olduğu belirtildi.
Sofyan Amrabat geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 49 maça çıktı.
Faslı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Fiorentina ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Amrabat'ın kontratında 1 yıl da opsiyon bulunuyor.
27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.