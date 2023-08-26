Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi. Yıldız futbolcusunun abisi, kardeşinin transferi için Galatasaray ile temas kurulduğunu açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:44 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2023 Cumartesi 16:54
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alacak geniş rotasyonlu bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

Özellikle stoper ve orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılar transferde yeniden gaza bastı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

Stoper takviyesi yapmak isteyen yönetimin gündemindeki bir numaralı isimse Sergio Ramos...

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

Galatasaray, PSG'den ayrıldıktan sonra herhangi bir kulübe transfer olmayan ve bonservisi elinde olan deneyimli futbolcuyla yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlayamamıştı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

Sarı-kırmızılıların Molde ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçı sonrası Ramos ile bir görüşme daha gerçekleştireceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

Orta sahasını da güçlendirmek isteyen ve adı sık sık Marco Verratti ile anılan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

ÜÇ DÜNYA DEVİ DAHA İSTİYOR

Haberde Faslı futbolcuyla Galatasaray'ın yanı sıra Barcelona, Juventus ve Liverpool'un da ilgilendiği kaydedilirken, oyuncunun Juventus'a transferinin gerçekleşmesinin zor bir ihtimal olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

Sofyan Amrabat geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 49 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

Faslı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

Fiorentina ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Amrabat'ın kontratında 1 yıl da opsiyon bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray bombayı patlatıyor! Abisi resmen açıkladı

27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 30 milyon Euro.

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