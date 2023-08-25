Haberler Galatasaray Şampiyonlar Ligi aşkına!..

Şampiyonlar Ligi aşkına!..

Sarı-kırmızılı ekip, geriye düşse de Oliveira, İcardi ve Midtsjö’nün golleriyle yeni bir destan daha yazdı. Gruplara kalmak için artık önünde 90 dakika var

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 06:50
Şampiyonlar Ligi aşkına!..

Avrupa fatihi Galatasaray, hasret kaldığı Şampiyonlar Ligi'ne doğru adım adım ilerliyor. Play-off ilk maçında deplasmanda Molde ile karşı karşıya gelen temsilcimiz sahadan 3-2 galip ayrıldı. Ev sahibi ekip maça baskılı başladı ve 8. Dakikada Ellingsen'le golü bulmayı başardı. Ancak oyunu dengeleyen Galatasaray, 25. dakikada Oliveira ve 29'da İcardi'yle iki gol bulup öne geçmeyi başardı. İkinci yarıda da Molde etkiliydi. Nitekim 56. dakikada Haugen'in beraberliği sağlayan golü geldi.

RÖVANŞ SALI GÜNÜ

Karşılaşma gidip gelirken iki takım da ortaya çetin bir mücadele koydu. Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Cimbom'a galibiyeti getiren isim Norveçli Fredrik Midtsjö'ydü. Sonradan oyuna dahil olan Norveçli yıldız 90+3. dakikada, İcardi'nin pasında attığı golle takımını tura yaklaştırdı. Bu hafta Süper Lig'de maç yapmayacak olan sarı-kırmızılı ekip, 29 Ağustos Salı günü Molde'yi Rams Park'ta konuk edecek. Arkasında da 50 bin taraftarı, tek yürek bir olmuş bir ülke olacak.

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