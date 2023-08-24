Özür diledi

Hollandalı futbolcu yorumcusu Wilfred Genee geçen hafta Hakim Ziyech'in Galatasaray'a transferinin başarısızlıkla sonuçlanacağını iddia etmiş ve sosyal medyada büyük ses getirmişti. Canlı yayın sırasında bir kaynağın Ziyech'in tıbbi muayeneyi geçemeyeceğini bilgisini paylaştı. Birçok kişi Genee'yi kaynak gösterip transferin yattığını yazmıştı. Ancak Faslı yıldız temiz çıktı ve Galatasaray'a imza attı. Genee, sarı-kırmızılı taraftarlardan gelen tepkiler üzerine 'Veronice Ofsayt' programında özür dilemek zorunda kaldı. Genee, "Üzerimdeki baskıdan kurtulmam gerekiyor. Bir de özür dilemem gerekiyor. Çünkü geçen hafta genellikle çok güvenilir bir kaynak bana Ziyech'in Galatasaray'da reddedileceğini söylemişti. Aynı kaynağa göre; ilk başta Galatasaray, Ziyech'i transfer etmeyi reddetmişti. Ziyech, Galatasaray'a transferi için çok fazla taviz vermek zorunda kaldı. Biraz teslim oldu. Sadece gerçekten futbol oynamak istiyor" diye konuştu.

ADVOCAAT: TÜRKİYE LİGİ'Nİ KÜÇÜMSEMEYİN

Hollandalı yorumcu Wilfre Genee, Fenerbahçe eski teknik direktörü Dick Advocaat'a Ziyech'in transferi hakkında ne düşündüğünü sordu. Advocaat bunun üzerine, "Türkiye rekabeti gerçekten zorlu bir rekabet, bunu kesinlikle küçümsememek lazım. Fiziksel olarak gerçekten iyi değilse dikkatli olması gerekir" açıklaması yaptı.