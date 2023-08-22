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Galatasaray'dan Myrto Uzuni sürprizi! İspanyollardan yanıt geldi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Hakim Ziyech'i kadrosuna katan sarı-kırmızılılarla ilgili İspanya'dan flaş bir iddia geldi. AS gazetesi, Galatasaray’ı Myrto Uzuni için Granada ile temas kurduğunu yazdı. Granada'nın bu transfer için Cimbom'dan talebi belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2023 Salı 16:18
Galatasaray'dan Myrto Uzuni sürprizi! İspanyollardan yanıt geldi

Takımı yıldızlar geçidine çeviren Galatasaray için flaş bir iddia daha geldi. İspanyol basınında çıkan haberde sarı kırmızılıların, Granada'da forma giyen Myrto Uzuni ile ilgilendiği ileri sürüldü. As gazetesinde yer alan haberde Galatasaray'ın, sözleşmesi 2026'da bitecek Arnavut sol kanat için Gradana ile masaya oturduğu kaydedildi. İspanyol kulübünün oyuncuyu, serbest kalma maddesi olan 25 milyon euro dışında satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

LEEDS DE ISRARCI

28 yaşındaki futbolcuyla ayrıca İngiliz ekiplerinden Leeds United, Brentford ve Southampton'ın yanı sıra Fransa'dan Reims ile bir Arabistan kulübünün de ilgilendiği ifade edildi. Galatasaray'ın transferde şansının yüksek olduğu ancak Leeds United'ın da Uzuni için ısrar ettiği aktarıldı. Granada ile bugüne kadar 55 maça çıkan sol kanat, 24 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi. Uzuni'nin piyasa değeri 9 milyon euro civarında.

1 KERE KIZARDI

Daha önce büyük kulüplerde forma giyme şansı bulamayan Uzuni, Lokomotiva Zagreb, Ferencvaroş, Apolonia gibi takımlarda forma giydi. Kulüp kariyerinde toplam 271 resmi karşılaşmaya çıkıp 101 gol attı, 40 asist yaptı. Ülkesinin milli takımında ise 31 mücadelede forma giyip 5 gol kaydeti. Kariyerinde sadece 1 kez kırmızı kart gördü.

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