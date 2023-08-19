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Galatasaray 2-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom Fırtına'yı Icardi ile devirdi!

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Cimbom dev maçta Fırtına'yı Icardi'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2023 Cumartesi 23:48 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2023 Pazar 00:15
Galatasaray 2-0 Trabzonspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom Fırtına'yı Icardi ile devirdi!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 yendi.

RAMS Park'ta 46 bin 295 seyirci önünde yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Galatasaray Mücadelenin 23. dakikasında Mauro Icardi'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda uzun süre oyunu kontrolü altında tutan ev sahibi ekip, bu bölümde aradığı golü bulamadı. Son dakikalarda Trabzonspor'un baskısı olsa da Icardi, 90+3. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ilk haftasını 0-0 beraberlikle tamamladığı ligde ilk galibiyetini aldı.

Sezona galibiyetle başlayan Trabzonspor ise ilk kez yenildi.

Icardi bıraktığı yerden devam ediyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, gollerini atmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon 24 Süper Lig müsabakasında 22 kez fileleri havalandıran Icardi, bu sezon 2. lig maçında ilk golünü attı. Maçın uzatma bölümünde bir gol daha bulan yıldız futbolcu, maçın skorunu belirledi.

Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yendikleri karşılaşmada da gol sevinci yaşayan 30 yaşındaki santrfor, üst üste 2 müsabakada fileleri havalandırmayı başardı.

Icardi, büyük maçları seviyor

Mauro Icardi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzospor ile yapılan maçları boş geçmedi.

Arjantinli futbolcu, geçen sezon ikişer Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisinde forma giyerken, Trabzonspor'a karşı da tek maçta oynadı. Söz konusu maçların tamamında ağları havalandıran yıldız golcü, siyah-beyazlılara 3, sarı-lacivertlilere 2, bordo-mavililere de 1 gol attı.

Bu sezon ilk büyük maçına Trabzonspor mücadelesiyle çıkan Icardi, 23 ve 90+3. dakikalarda ağları havalandırarak geleneğini sürdürdü.

Savunma geçit vermiyor

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 5 resmi maçta da kalesini gole kapattı.

Bu sezonki 6. resmi maçına çıkan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Zalgiris ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılılar, sonraki 5 mücadelede 7 gol atarken rakiplerine gol izni vermedi.

Sarı kartlar itirazdan

Galatasaray'da sarı kartların çoğunluğu oyuncuların hakem kararlarına itirazından kaynaklandı.

Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan'ın kararlarını beğenmeyen sarı-kırmızılı futbolcular, sık sık itiraz etti. Teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra futbolcu Mauro Icardi, Sergio Oliveira ve Fernando Muslera'nın sarı kartları hakem kararlarına itirazdan geldi.

Galatasaray'da pozisyon gereği tek sarı kartı Angelino gördü.

Torreira, çizgi üzerinde kendi gollerine engel oldu

Sarı-kırmızılı futbolcu Lucas Torreira, çizgi üzerinde yaptığı müdahaleyle takımını bir golden etti.

Maçın 67. dakikasında kullanılan kornerde top ceza sahası içi sağ çaprazdaki Sergio Oliveira'da kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak çizgi üzerindeki Torreira'ya çarparak ağlara gitti.

Ofsayt pozisyonundaki Uruguaylı futbolcunun istemeden de olsa dokunduğu ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

Galibiyet "üçlü"sü Icardi'den

Karşılaşmanın ardından galibiyet "üçlü"sünü Mauro Icardi, çektirdi.

Galatasaraylı futbolcular, maçın bitiş düdüğünün ardından 3 puanı taraftarıyla kutladı. Sarı-kırmızılılarda klasikleşen galibiyet "üçlü"sü tezahüratını 2 golle yıldızlaşan Arjantinli golcü yaptırdı.

Trezeguet hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor'un Mısırlı hücum oyuncusu Trezeguet sakatlandı.

Müsabakanın 50. dakikasında Sacha Boey ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, sahayı sedyeyle terk etti. Kaburgasından sorun yaşayan Trezeguet, doğrudan ambulansla hastaneye götürüldü.

Top patlayınca oyun durdu

Müsabakada oyunun aktığı sırada topun patlaması ilginç görüntü oluşturdu.

Maçın ilk yarısında Sacha Boey, Trezeguet ile girdiği mücadele sırasında topun patladığını fark etti. Fransız futbolcu, meşin yuvarlağı üzerine basarak ezdi.

Hakem Atilla Karaoğlan, topun değiştirilmesinden sonra oyunu hava atışı ile devam ettirdi.

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