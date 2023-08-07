Haberler Galatasaray Kuralar çekiliyor

Kuralar çekiliyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de 14.00'teki çekilişle belli olacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2023 Pazartesi 06:50
Kuralar çekiliyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki turnuvalarında play-off turu eşleşmeleri, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek çekilişle belirlenecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılıların Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini kaybetmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipler de 14.00'teki çekilişle belli olacak.
DİĞER
Arto'ya Çağla Şikel tokadı! Mal varlığına el koydu
Akbelen provokatörlerinin dosyaları kabarık: 70 ayrı suçtan sabıkaları var!
Brezilya'dan G.Saray için flaş iddia!
Krunic'ten yönetime F.Bahçe tepkisi: Bırakın gideyim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'dan yüzyılın transfer planı!
Brezilya'dan G.Saray için flaş iddia!
LGS 2. nakil sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Deprem son dakika! 7 Ağustos deprem mi oldu?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyon Gazoz Şampiyon Gazoz 07:37
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde büyük coşku! Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde büyük coşku! 00:37
Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı 00:37
Galatasaray'da Olimpija Ljubljana mesaisi sürüyor! Galatasaray'da Olimpija Ljubljana mesaisi sürüyor! 00:37
Fenerbahçe'de Maribor maçı hazırlıkları devam ediyor Fenerbahçe'de Maribor maçı hazırlıkları devam ediyor 00:37
Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde büyük coşku! Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde büyük coşku! 00:34
Daha Eski
Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Neftçi Bakü maçının hazırlıkları başladı 00:31
Galatasaray'da Olimpija Ljubljana mesaisi sürüyor! Galatasaray'da Olimpija Ljubljana mesaisi sürüyor! 00:30
Fenerbahçe'de Maribor maçı hazırlıkları devam ediyor Fenerbahçe'de Maribor maçı hazırlıkları devam ediyor 00:28
Torreira bombası patlıyor! O teklif ortaya çıktı Torreira bombası patlıyor! O teklif ortaya çıktı 00:03
F.Bahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu F.Bahçe için geliyor! Transfer tarihi belli oldu 00:03
Suat Serdar'dan geleceği hakkında flaş karar! Suat Serdar'dan geleceği hakkında flaş karar! 00:03