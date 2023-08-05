Yıldızları ekledi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç yer aldı. Kerem Demirbay ise kadroya eklenmedi. Sarı-kırmızılılar, 2. turda oynadığı Zalgiris karşılaşmasının kadrosunda bulunan Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Batuhan Şen ve Yusuf Demir'i ise liste dışında bıraktı. G.Saray'ın kadroda 7 Ağustos gece yarısına kadar 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 8 Ağustos Salı günü Slovenya'da karşılaşacağı Olimpija Ljubljana'yla 15 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak.