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Yıldızları ekledi

İcardi, Zaha ve Günay listede yer alırken; Kerem Demirbay kadroya eklenmedi. Emre, Morutan, Batuhan ve Yusuf ise dışarıda kaldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2023 Cumartesi 06:50
Yıldızları ekledi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda oynayacağı Olimpija Ljubljana maçının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Listede sarı-kırmızılıların yeni transferleri Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç yer aldı. Kerem Demirbay ise kadroya eklenmedi. Sarı-kırmızılılar, 2. turda oynadığı Zalgiris karşılaşmasının kadrosunda bulunan Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Batuhan Şen ve Yusuf Demir'i ise liste dışında bıraktı. G.Saray'ın kadroda 7 Ağustos gece yarısına kadar 2 değişiklik yapma hakkı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ilk olarak 8 Ağustos Salı günü Slovenya'da karşılaşacağı Olimpija Ljubljana'yla 15 Ağustos'ta rövanş karşılaşmasına çıkacak.

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