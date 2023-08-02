Şampiyon Galatasaray'ın son aslan'ı Kerem Demirbay

Galatasaray'ın transfer şovu devam ediyor. Mauro Icardi, Zaha, Kaan Ayhan, Halil Dervişoğlu, Bakambu'yu bonservisiyle alan Cimbom, Angelino'yu da kiralık olarak kadrosuna kattı. Bu isimlere taraftarı önünde imza attıran sarı-kırmızılı ekip, Kerem Demirbay için Leverkusen'le de anlaşmaya vardı. Uzun süredir Alman takımıyla görüşme halinde olan yöneticiler sonunda amacına ulaştı. 30 yaşındaki merkez orta saha için, Leverkusen'e 3.5 milyon euro bonservis ücreti ve performans bonusları ödeyecek.

32 MİLYON EURO'YA ALMIŞTI

Erden Timur yönetimindeki transfer komitesi, Leverkusen'in Hoffenheim'dan 2019 yılında 32 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı rekor transferi Kerem Demirbay'ı da çok uygun bir bedelle transfer etmeyi başardı. Alman takımı, 1 yıllık sözleşmesi kalması nedeniyle Kerem'in gidişine onay verdi ve bedelsiz olarak takımdan ayrılmasının önüne geçmiş oldu. Günlerdir iki takım arasındaki görüşmeleri yakından takip eden ve anlaşma sağlanmasıyla rahat bir nefes alan Kerem'le 3 yıllık sözleşme imzalanacak.

MAVİ KARTLA OYNAYACAK

2017 yılında Alman Milli Takımı'nı tercih etmesi nedeniyle Kerem Demirbay Süper Lig'de yerli statüsünde oynayamayacak. 30 yaşındaki Demirbay, TFF'nin yeni çıkardığı ve her kulübün 1 oyuncu için yararlanma hakkı tanıdığı 'mavi kart' statüsünden faydalanacak. Galatasaray, Kerem'in oynadığı maçlarda 9+2 ile mücadele edebilecek. Yerli statüsünde forma giyemeyen Yusuf Demir ise takımdan ayrılacak.

NASIL BİR OYUNCU?

Kerem, orta sahada iki yönlü görev yapabiliyor. Hem hücumda hem de savunmada etkili bir isim... Alan hakimiyeti yüksek, oyun metrajı uzun kaliteli bir 8 numara...

DEMİRBAY KİMDİR?

Kariyerine Schalke'nin altyapısında başlayan Kerem Demirbay, sonrasında Borussia Dortmund ve Wattenscheid altyapılarında forma giydi. 2013-14 sezonunda Hamburg'a transfer olan başarılı futbolcu, Kaiserslautern ve Hamburg'da kiralık olarak oynadıktan sonra 2016-17'de Hoffenheim'a transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, 2019-20 sezonu öncesinde Bayer Leverkusen'e imza attı.

Kariyeri boyunca 394 maçta forma giyen Kerem Demirbay, 66 gol ve 77 asist kaydetti. Geride bıraktığımız sezonda ise 36 maça çıktı, 5 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu