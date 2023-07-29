Kerem de tamam

Cimbom transferde büyük oynamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bir taşla iki kuş birden vurdu. 8-3 yerli kuralına uygun oyuncu arayan Galatasaray, Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay için bir süredir uğraşıyordu. Dün itibarıyla 30 yaşındaki yıldızın kulübüyle anlaşmaya varıldı. Kerem de kulübü projelerine inandı ve "Evet" dedi. Aslan böylece hem orta sahasını güçlendirdi hem de yerli yelpazesine takviye yaptı. Kerem Demirbay, Türk Milli Takımı'nda oynama uygunluğuna sahip olmamasına rağmen Türk vatandaşlığı bulunduğu için yerli kontenjanında sayılıyor.

KIRAN KIRANA PAZARLIK

SARI-kırmızılı yönetim, Kerem Demirbay'ı transfer etmek için Bayer Leverkusen ile kıran kırana pazarlıklar yaptı. Galatasaray, tecrübeli futbolcu için kapıyı 5.5 milyon euro'dan açan Alman temsilcisinin rakamı düşürmesini sağladı. Son olarak 3.5 milyon euro'ya iş tamamlandı. 30 yaşındaki oyuncu, bonservisiyle beraber Cimbom'a katıldı. Kerem transferiyle teknik direktör Okan Buruk aradığı 8 numaraya da kavuştu. Başarılı çalıştırıcı, Mauro İcardi, Nicolo Zaniolo, Wilfried Zaha gibi hücumda oluşan büyük zenginliği aynı anda kullanmak için Kerem'i Lucas Torreira'nın yanına monte edecek.

ÖZELLİKLERİ

Sol ayağını raket gibi kullanıyor.

İki ayağıyla da çok işi şutlar çıkarabiliyor, paslar atabiliyor.

Güçlü. İkili mücadelelerde baskın taraf.

Oyun görüşü yüksek. Tüm saha kontrolü altında.

Kolay kart görmüyor.

Gol sayısı ve asist sayısı yüksek.

Pas opsiyonu yoksa driplingle hücuma çıkabiliyor.

YÜKSEK ZEKA

Kerem Demirbay, 2019 yılında Hoffenheim'dan Almanya için oldukça yüksek bir bedel olan 32 milyon Euro'ya Leverkusen'e transfer olduğunda Türk oyuncu yeni kulübünün en yüksek bedelle kadrosuna kattığı futbolcu unvanını almıştı. 2017 yılında Almanya Milli Takımı'nda da iki kez forma giyen Kerem, toplam 7 maçta Joachim Löw tarafından kadroya alındı. Leverkusen'de 149 resmi maçta forma giydi ve 15 gol attı. Yüksek bir futbol zekasına sahip sol ayaklı oyuncu topsuz oyunda da çok iyi işler yapıyor. Topla sahip olduğunda iyi dripling yapan ve topu ayağına aldığında takımını rahatlatan ve yerleşmesini sağlayan özellikleri sahip, Galatasaray'ın aradığı tarzda bir oyuncu diyebilirim.