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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Icardi sonrası Fred bombası! Anlaşma sağlandı

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan Mauro Icardi'nin bonservisini alan Galatasaray, bir transferi daha bitiriyor. Sarı-kırmızılılar, transferi için bir süredir girişimlerde bulunduğu Manchester United'lı futbolcu Fred ile anlaşma sağladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 19:42
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Icardi sonrası Fred bombası! Anlaşma sağlandı

Galatasaray, Zaha sonrası yine büyük yankı uyandıran bir transfere imza attı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Icardi sonrası Fred bombası! Anlaşma sağlandı

Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Icardi sonrası Fred bombası! Anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Icardi sonrası Fred bombası! Anlaşma sağlandı

Aslan, Mauro Icardi'nin ardından bir transfer bombası daha patlatıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Icardi sonrası Fred bombası! Anlaşma sağlandı

Galatasaray, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in transferini bitiriyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Icardi sonrası Fred bombası! Anlaşma sağlandı

GALATASARAY FRED İLE ANLAŞTI

Sky Sports'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı.

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