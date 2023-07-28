TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Icardi sonrası Fred bombası! Anlaşma sağlandı

Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Transferde hareketli günler geçiren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
İlk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisini alan sarı-kırmızılılar; Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu'yu kadrosuna kattı.
Cimbom ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer listesinde bulunan Wilfried Zaha ile 3 yıllık sözleşme imzalayarak dünya çapında ses getirdi.
Galatasaray, Zaha sonrası yine büyük yankı uyandıran bir transfere imza attı.
Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon PSG'den kiralanan ve sergilediği performansla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'yi Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.
Aslan, Mauro Icardi'nin ardından bir transfer bombası daha patlatıyor.
Galatasaray, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in transferini bitiriyor.
GALATASARAY FRED İLE ANLAŞTI
Sky Sports'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla her konuda anlaştı.
Haberde Galatasaray'ın Manchester United ile bonservis görüşmelerine devam ettiği belirtildi.
Fred geçtiğimiz sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı.
Brezilyalı yıldız, 6 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Fred'in Manchester United ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.