Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan

Geçtiğimiz sezon şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transferde atağa kalktı.
Geçtiğimiz sezon şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, transferde atağa kalktı.
İlk olarak Kaan Ayhan'ın bonservisini alan sarı-kırmızılılar; Angelino, Halil Dervişoğlu ve Cedric Bakambu takviyelerinin ardından dünya çapında gündem olan bir transfere imza attı.
Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de istediği Wilfried Zaha'yı renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılılar, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Cimbom'da Zaha takviyesi sonrası gözler orta saha transferine çevrildi.
Bu bölge için başta Leandro Paredes olmak üzere birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
UROS RACIC GÜNDEMDE
Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sırp orta saha Uros Racic oldu.
Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekiplerinden Braga'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, sezon başında Valencia'ya geri dönmüştü.
Sezon öncesinde bir orta saha transfer yapması beklenen sarı-kırmızılı ekip, Sırp orta saha için kulübü Valencia ile iletişime geçti.
Galatasaray, Racic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.
Öte yandan Racic, İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topladı.
Racic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı.
Bu maçların 19'unda ilk 11'de forma giyen Racic, takımına 4 gollük katkı sağladı.
Uros Racic'in Valencia ile olans özleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
1.93 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon Euro.