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Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Son olarak ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Wilfried Zaha'yı renklerine bağlayan Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Sarı-kırmızılıların La Liga ekibi Valencia'da forma giyen Sırp futbolcuya talip olduğu öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 10:39
Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan

Sarı-kırmızılılar, Fildişili yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan

Cimbom'da Zaha takviyesi sonrası gözler orta saha transferine çevrildi.

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan

Bu bölge için başta Leandro Paredes olmak üzere birçok ismi gündemine alan sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan

UROS RACIC GÜNDEMDE

Yeni sezon öncesinde kadro takviye çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme gelen son isim Sırp orta saha Uros Racic oldu.

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekiplerinden Braga'da kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, sezon başında Valencia'ya geri dönmüştü.

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan

Sezon öncesinde bir orta saha transfer yapması beklenen sarı-kırmızılı ekip, Sırp orta saha için kulübü Valencia ile iletişime geçti.

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan

Galatasaray, Racic'i bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan

Öte yandan Racic, İstanbul ve Galatasaray hakkında tanıdığı futbolcuları arayarak bilgi topladı.

Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan

Racic geçen sezon Braga formasıyla 38 maçta görev yaptı.

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