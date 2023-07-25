Haberler Galatasaray Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu güncelledi

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu güncelledi

Son dakika Galatasaray haberleri... Devler Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, kadrosunda değişikliğe gitti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 11:11 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2023 Salı 11:31
Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu güncelledi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Litvanya ekibi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'yu kadroya dahil etti.

Sarı-kırmızılı ekipte, 32 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü futbolcu Cedric Bakambu, Hollanda ekibi NEC Nijmegen'e kiralanan savunma oyuncusu Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna eklendi.

UEFA'nın internet sitesindeki kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban,

Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey,

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan,

Forvet: Cedric Bakambu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

DİĞER
PSG Al Nassr maçı canlı izle ekranı! Paris Saint-Germain PSG Al Nassr hazırlık maçı canlı yayın ekranı izle
Başkan Erdoğan IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na mesaj gönderdi
G.Saray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan
Transferin gözdesi oldu! Ayrılık...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden!
G.Saray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan
Tarım Kredi'de onlarca üründe büyük indirim!
MEB lise 1. nakil, yerleştirmeye esas nakil işlemleri
LGS 2. tercihler ne zaman 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan sakatlık açıklaması! Fırtına'dan sakatlık açıklaması! 11:40
Breidablik - Kopenhag maçı saat kaçta? Breidablik - Kopenhag maçı saat kaçta? 11:31
Denayer'in yeni takımı belli oldu Denayer'in yeni takımı belli oldu 11:30
Zrinjski - Slovan Bratislava maçı saat kaçta? Zrinjski - Slovan Bratislava maçı saat kaçta? 11:25
Servette - Genk maçı saat kaçta? Servette - Genk maçı saat kaçta? 11:22
Dnipro - Panathinaikos maçı saat kaçta? Dnipro - Panathinaikos maçı saat kaçta? 11:16
Daha Eski
HJK Helsinki - Molde maçı saat kaçta? HJK Helsinki - Molde maçı saat kaçta? 11:07
G.Saray Devler Ligi kadrosunu güncelledi! G.Saray Devler Ligi kadrosunu güncelledi! 11:04
F.Bahçe'den Cengiz Ünder bombası! F.Bahçe'den Cengiz Ünder bombası! 11:01
Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden! Aslan'a Ziyech'te iki rakip birden! 10:56
G.Saray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan G.Saray'dan şaşırtan hamle! Yeni transfer Valencia'dan 10:39
PSG - Al Nassr maçı saat kaçta? PSG - Al Nassr maçı saat kaçta? 09:47