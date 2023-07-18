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Sturm Graz 2-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig devlerinden Galatasaray, Avusturya'daki hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılılar rakibine 2-0'lık skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 21:50 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2023 Salı 22:15
Sturm Graz 2-0 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray, Avusturya kampındaki son hazırlık maçında Sturm Graz ile karşı karşıya geldi. Graz Arena'da oynanan karşılaşmaya Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Midtsjö, Berkan Kutlu, Mertens, Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle çıktı.

Karşılaşma ev sahibi ekip Sturm Graz'ın 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı. Sturm Graz'a galibiyeti getiren golleri; 71 ve 82'nci dakikalarda Grgic kaydetti.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmanın ardından Avusturya kampını tamamlayarak çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

HALİL DERVİŞOĞLU İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi Halil Dervişoğlu, karşılaşmanın 78'inci dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine dahil olarak Galatasaray formasıyla ilk maçına çıktı.

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