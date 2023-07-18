GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! "İmza bekleniyordu ancak..."

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin transfer sürecine ilişkin konuştu. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BİRÇOK OYUNCUMUZU KİRALAYABİLİRİZ"

"Olimpiu Morutan daha iyi geldi. Emre Kılınç'ı oynattık, sol bekte denedik. Önde performansını gördük. Kampta olumlu izler bıraktı. Döndükten sonra kadro yapımızı oluşturacağız. Gidecekler, kalacaklar olacak. Birçok oyuncumuzu maç tecrübesi için kiralayabiliriz."

"ICARDI İÇİN SÜRE VEREMİYORUZ"

"Mauro Icardi ile imza atılması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı. Sonuçların ardından ne olacağını göreceğiz. Tam olarak süre veremiyoruz. Belki kontrollerin ardından durum bu hafta belli olur. Milot Rashica transferi için isteğimiz, görüşmelerimiz sürüyor. Kulübü ile düşüncelerimiz arasında fark var. Çözüm olursa, kadroya katmak istiyoruz."

"1-2 BÖLGE İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

"1-2 bölge için çalışmalarımız sürüyor. 25 Temmuz'da ön eleme maçımız var. Ancak transferin daha başı. Pazarda fiyatlar yüksek. Suudi Arabistan durumu var. Türkiye'de yayın gelirleri düştü, eridi. Başkan, yönetim ve Erden Bey muhteşem şekilde çalışıyor. Bütçe oluşturmaya çalışıyorlar. Transfer yapmak kolay değil.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAK İSTİYORUZ"

"Analiz ekibinden Yılmaz Hoca, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimizi izliyor. Rövanş maçını da izleyecek. Zalgris daha güçlü takım ama ilk maçı sahasında kazanamadı. Struga şimdi evinde oynayacak. Kim gelirse gelsin, biz öndeyiz. Galatasaray favori çıkacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılmada da Galatasaray favori. Hedefimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz."

"TARAFTARA YAKIŞIR BİR GALATASARAY OLACAK"

"Fenerbahçe'ye karşı son maç 3-0'lık galibiyet, taraftarın katılımı... Muhteşem bir şekilde ligi bitirdik, inşallah aynı şekilde başlayacağız. Taraftara karşı çok büyük sorumluluğumuz var. Onlara yakışır şekilde Galatasaray sahada olacak, merak etmesinler."

OLIVEIRA VE TORREIRA...

"Sergio Oliveira toparladı, İstanbul'a döndükten sonra takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Döndükten sonra Torreira'nın da durumunu göreceğiz. Şampiyonlar Ligi elemelerinde iki oyuncunun da dönebileceğini düşünüyorum."