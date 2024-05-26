ÖĞRETMEN ATAMA ve YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ 2024 | Öğretmenlere zorunlu rotasyon (yer değişikliği) ne zaman? - MEB SON DAKİKA

MEB öğretmenlere rotasyon yönetmeliği detayları gelmeye başladı. Yeni düzenleme ile birlikte, aynı eğitim kurumunda 12 yılını dolduran öğretmenlerin başka okula tayin istemesi zorunlu olacak. Peki öğretmenlere zorunlu rotasyon (yer değişikliği) ne zaman? MEB son dakika gelişmeler haberimizde...

ÖĞRETMENLERE ROTASYON NE ZAMAN?

Aylardır beklenen Öğretmenlik Meslek Kanunu düzenlemesi nihayet meclise sunuluyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, düzenleme meclise gelmeden önce AK Partili vekillere açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin'in açıklamalarında en dikkat çeken madde, ÖMK'daki rotasyon düzenlemesi oldu. Geçtiğimiz senelerde gündeme gelen ancak uygulanamayan rotasyon, bu sefer hayata geçirilecek.

ZORUNLU ROTASYON

Yeni düzenleme ile birlikte, aynı eğitim kurumunda 12 yılını dolduran öğretmenlerin başka okula tayin istemesi zorunlu olacak. Bu süreç öncesinde okullarda ciddi bir norm planlaması yapılacak ve 12 yılını dolduran öğretmenlere zorunlu rotasyon öncesinde isteğe bağlı atama yapmaları istenecek. Bu düzenleme, öğretmenlerin farklı okullarda deneyim kazanmalarını ve eğitim kalitesinin artmasını hedefliyor.

Öğretmenlere gelecek rotasyonun bu sene uygulanıp uygulanmayacağı henüz net değilken, son kararı meclis verecek.