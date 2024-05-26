Haberler Haberler YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI 2024 | MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI 2024 | MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?

YKS'ye sayılı günler kala MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı gerçekleştirildi. Öğrenciler için hazırlık olan bu sınavın sonuçları aynı zamanda gerçek sınav için de referans olacak. Peki, YKS deneme sınavı sonuçları ne zaman yayınlanacak? MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? İşte yanıtı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:30 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 22:30
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YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI 2024 | MEB "YKS'ye Doğru 2024" deneme sınavı sonuçları ne zaman belli olacak, nasıl öğrenilir?

YKS DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI | Yükseköğretim Kurumları Sınavı, bu yıl 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak. Sınava sayılı günler kala üniversite adayları için MEB'in hazırladığı YKS deneme sınavı ise 25-26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Her oturumun farklı güne konduğu deneme sınavına katılan üniversite adayları sonuçların ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. YKS deneme sınavı sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

YKS DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Deneme sınavına katılan öğrenciler sonuçlarını, sıralamalarını ve puanlarını 28 Mayıs 2024 tarihinde yine aynı sistem üzerinden saat 10:00 itibarıyla görebileceklerdir. Deneme sınavının soru çözümleri ise sonuçların açıklanması ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Youtube sayfasında yayımlanacaktır. Ayrıca YouTube üzerinden öğrenciler için rehberlik yayını da uzmanlar tarafından gerçekleştirilecektir.

OGM MATERYAL YKS DENEME SINAVI SON GİRİŞ SAATİ KAÇ?

İlk oturumu TYT olan deneme sınavının giriş saati, 10.00-20.00 saatleri arasında belirlendi. Sınava girmek isteyen adaylar, deneme Sınavına 25 Mayıs 2024 saat 10.00'dan itibaren https://ogmmateryal.eba.gov.tr/ adresinden erişim sağlayabilecekler. 25 Mayıs Cumartesi günü saaat 20.00'de kapanacak olan sistem, 26 Mayıs Pazar ve 27 Mayıs Pazartesi günleri yine 10.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak.

25 Mayıs Cumartesi: 10.00 - 20.00 arası

26 Mayıs Pazar: 10.00 - 20.00 arası

26 Mayıs Pazartesi: 10.00 - 20.00 arası

YKS DENEME SINAVI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS'YE DOĞRU 2024 DENEME SINAVINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Yukarıdaki linke tıklayan adaylar, mezuniyet durumlarına göre 'Öğrenci Girişi' ya da 'Mezun Girişi' seçeneklerinden birine tıklamalıdır. Açılan ekranda istenen TC Kimlik No ve Şifresini giren adaylar, saat 10.00'dan sonra sisteme girerek sınava başlayabilir.

ÇEVRİMİÇİ DENEME EBA GİRİŞİ İÇİN TIKLAYIN

YKS DENEME SINAVINA MEZUNLAR KATILABİLİR Mİ?

Deneme sınavına 12. sınıflar ile mezun öğrenciler giriş yapabilecektir. Liseye giden 12. sınıf dışındaki öğrenciler ve liseden mezun olmayan kişiler, deneme sınavına katılamayacaklar.

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