Haberler Haberler SON DAKİKA İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! | 26 Mayıs Pazar deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! | 26 Mayıs Pazar deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

DEPREM riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 26 Mayıs Pazar 2024 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 01:20 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 01:40
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SON DAKİKA İSTANBUL'DA 3.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM! | 26 Mayıs Pazar deprem mi oldu? - Artçı depremler ve büyüklükleri...

SON DAKİKA DEPREM 26 MAYIS | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok art arda artçıları da doğuruyor. İşte 26 Mayıs Pazar son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

26 MAYIS'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir. 27 Mayıs Pazar saat 00.38'de merkez üssü İstanbul Büyükçekmece olan bir deprem kaydedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görsellerde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.

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