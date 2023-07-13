Haberler Galatasaray Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların kısa bir süre içerisinde Mauro Icardi ile resmen anlaşması beklenirken, Aslan yıldız futbolcunun yanına çok konuşulacak bir futbolcuyu daha transfer etmek üzere. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Uzun pazarılıkların ardından Mauro Icardi transferini bitiren Galatasaray'dan bir forvet hamlesi daha geliyor.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Arjantinli yıldızın arkasında yedek kalabilecek, gerektiğinde ise beraber oynayabilecek bir isim transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da iki futbolcu ön plana çıkmış durumda.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

BURSASPOR'DA OYNAMIŞTI

Takvim'in haberine Yönetimin ilk tercihi, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim olan Cedric Bakambu.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Golcü oyuncu 2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giydi.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Kongolu forvet kısa süre önce Al Nasr'la sözleşme imzalamıştı.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Ancak Bakambu'nun ailevi sebeplerden dolayı Suudi Arabistan'dan ayrılmak istemesi üzerine harekete geçen Galatasaray transferde devreye girdi.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

AİLEVİ SORUNLAR YAŞIYOR

Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki forvetle anlaşan

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Ancak Al Nasr ile pazarlıklar sürüyor.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Cedric Bakambu geçtiğimiz sezon Olympiakos'ta forma giymişti.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Yönetim olumsuz bir duruma karşın B planını da belirledi.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Son olarak Marsilya'da oynayan ve şu anda boşta olan Alexis Sanchez'le görüşmeler yapıldığı öğrenildi.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

ALEXIS HALA ÇOK FORMDA

Şilili yıldız geçtiğimiz sezon başında da gündeme gelmiş ancak Galatasaray'ın teklifini geri çevirerek Fransa'nın yolunu tutmuştu.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

34 yaşındaki Alexis geçen sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de 14 gole imza attı.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

KOMŞU'DA KRAL OLDU!

Cedricc Bakambu geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla Yunanistan Ligi'nde ağları 18 kez sarstı.

Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Yıldız futbolcu bu performansıyla gol krallığına ulaşmayı da başardı.

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