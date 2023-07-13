Galatasaray 2. forvet transferinde mutlu sona yakın! Icardi'nin yanına...

Uzun pazarılıkların ardından Mauro Icardi transferini bitiren Galatasaray'dan bir forvet hamlesi daha geliyor.
Uzun pazarılıkların ardından Mauro Icardi transferini bitiren Galatasaray'dan bir forvet hamlesi daha geliyor.
Arjantinli yıldızın arkasında yedek kalabilecek, gerektiğinde ise beraber oynayabilecek bir isim transfer etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar'da iki futbolcu ön plana çıkmış durumda.
BURSASPOR'DA OYNAMIŞTI
Takvim'in haberine Yönetimin ilk tercihi, Türk futbolseverlerin de yakından tanıdığı bir isim olan Cedric Bakambu.
Golcü oyuncu 2014-15 sezonunda Bursaspor formasını giydi.
Kongolu forvet kısa süre önce Al Nasr'la sözleşme imzalamıştı.
Ancak Bakambu'nun ailevi sebeplerden dolayı Suudi Arabistan'dan ayrılmak istemesi üzerine harekete geçen Galatasaray transferde devreye girdi.
AİLEVİ SORUNLAR YAŞIYOR
Sarı-kırmızılılar, 32 yaşındaki forvetle anlaşan
Ancak Al Nasr ile pazarlıklar sürüyor.
Cedric Bakambu geçtiğimiz sezon Olympiakos'ta forma giymişti.
Yönetim olumsuz bir duruma karşın B planını da belirledi.
Son olarak Marsilya'da oynayan ve şu anda boşta olan Alexis Sanchez'le görüşmeler yapıldığı öğrenildi.
ALEXIS HALA ÇOK FORMDA
Şilili yıldız geçtiğimiz sezon başında da gündeme gelmiş ancak Galatasaray'ın teklifini geri çevirerek Fransa'nın yolunu tutmuştu.
34 yaşındaki Alexis geçen sezon Marsilya formasıyla Ligue 1'de 14 gole imza attı.
KOMŞU'DA KRAL OLDU!
Cedricc Bakambu geçtiğimiz sezon Olympiakos formasıyla Yunanistan Ligi'nde ağları 18 kez sarstı.
Yıldız futbolcu bu performansıyla gol krallığına ulaşmayı da başardı.