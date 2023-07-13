Son şampiyon Galatasaray, Kaan Ayhan'ın ardından ikinci bombasını Angelino ile patlattı... Her konuda anlaşmaya varılan İspanyol sol bek, dün saat 16.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. 26 yaşındaki sol beke Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur eşlik etti. Ayağının tozuyla taraftarlara seslenen İspanyol yıldız, şu mesajları verdi: "Merhaba, Galatasaray taraftarı, aranıza katılacağım için çok heyecanlıyım. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum.

YAKINDA GÖRÜŞÜRÜZ

Burada olduğum ve bu harika kulübe katıldığım için çok heyecanlıyım. Fantastik bir kulübe geldim. Taraftarın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Yakında görüşmek üzere..." Angelino, sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 1 yıllığına sarı- kırmızılı renklere bağlayan imzayı atacak. Galatasaray, kiralama bedeli olarak Leipzig'e 1.5 milyon Euro ödeyecek. Oyuncunun satın alma opsiyonu ise 6 milyon Euro. Angelino'nun bugün akşam saatlerinde Avusturya kampına katılması bekleniyor.

76 ASİST

Geçen sezonu Hoffenheim'de kiralık olarak geçiren Angelino, çıktığı 35 maçta, 1 gol, 12 asistlik performans ortaya koydu. Kariyerinde ise; 329 maça çıkan İspanyol oyuncu, 23 gol atıp, 76 da asist yaptı.