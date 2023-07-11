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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Angelino'nun transferi konusunda kulübü Leipzig'le anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 17:59 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2023 Salı 18:27
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devan ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Sarı-kırmızılılar kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Şu ana kadar sadece geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya dahil olan Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Sarı-kırmızılılar sol bek arayışlarında sona geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Uzun zamandır Angelino transferini noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar, sonuca ulaştı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Cimbom, İspanyol sol beki Red Bull Leipzig'den satın alma opsiyonu ile kiralayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Alman ekibi oyuncusu için 15 milyon euro istiyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Galatasaray, Red Bull Leipzig'e 2 milyon euroluk bir kiralama bedeli ödeyecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Angelino, sözleşmedeki maç sayısına ulaştığı takdirde satın alma opsiyonu devreye girecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu 6 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Angelino geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da kiralık olarak forma giymişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Angelino asist katkısı ile dikkat çekiyor.

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