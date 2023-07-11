TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray Angelino ile anlaştı!

Yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devan ediyor.
Yeni sezon çalışmalarını Avusturya kampında sürdüren Galatasaray, transfer çalışmalarına devan ediyor.
Sarı-kırmızılılar kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyiyor.
Şu ana kadar sadece geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak kadroya dahil olan Kaan Ayhan'ın bonservisi alındı.
Sarı-kırmızılılar sol bek arayışlarında sona geldi.
Uzun zamandır Angelino transferini noktalamak isteyen sarı-kırmızılılar, sonuca ulaştı.
Alman ekibi oyuncusu için 15 milyon euro istiyordu.
Galatasaray, Red Bull Leipzig'e 2 milyon euroluk bir kiralama bedeli ödeyecek.
Angelino, sözleşmedeki maç sayısına ulaştığı takdirde satın alma opsiyonu devreye girecek.
26 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonu 6 milyon euro.
Angelino geçtiğimiz sezon Hoffenheim'da kiralık olarak forma giymişti.
Angelino asist katkısı ile dikkat çekiyor.
İspanyol yıldız Alman ekibinde toplam 35 maça çıktı.
Bu mücadelelerde ise 1 gol ve 12 asistlik katkı sağladı.
İspanyol oyuncunun bonservis değeri ise 12 milyon euro.