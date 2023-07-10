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Kamp başladı

Galatasaray, Avusturya'daki ilk çalışmalarını gerçekleştirdi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Kamp başladı

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'ya giden G.Saray'da kamp başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda futbolcular, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı. İdmanda futbolcuların keyifli oldukları gözlendi. İkinci bölümde ise topla çalışmalar gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılar 18 Temmuz'a kadar Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında olacak.

İLK RAKİP KİSVARDA

G.Saray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını bugün Macaristan'ın Kisvarda ekibiyle İlk rakip Kisvarda yapacak. Graz'daki Merkur Arena'da oynanacak karşılaşma 20.30'da başlayacak.

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