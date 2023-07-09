Galatasaray’ın Avusturya kampı başladı

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları için geldiği Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında ilk antrenmanını yaptı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasına gelen Galatasaray çalışmalarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirilen sabah antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı ve sonrasında kuvvet çalışmasına geçildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan futbolcular top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise topla çalışmalar gerçekleştirildi. Antrenmanda futbolcuların keyifli olduğu gözlendi.

Antrenmanda tedavisine devam edilen Lucas Torreira yer almazken, Mathias Ross da takımdan ayrı koşu yaptı. Galatasaray, Avusturya kampının ilk hazırlık maçında yarın TSİ 20.30'da Graz'daki Merkur Arena'da Macar temsilcisi Kisvarda FC ile karşılaşacak.