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Luka Jovic satışa hazır

Fiorentina forması giyen Luka Jovic için İtalya'dan olumlu haberler geliyor...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Luka Jovic satışa hazır

Mor Menekşeler, G.Saray'ın teklif yaptığı Sırp golcüyü satış listesine koydu. İtalyan basını, Cabral ve Jovic'ten birini göndermeye hazır olan Fiorentina'nın yerini Salernitana'dan Boulaye Dia'yla dolduracağını iddia etti. G.Saray'ın yetki verdiği menajer Fali Ramadani ise Jovic transferinde görüşmelerini sürdürüyor. Aslan'ın 8 milyon euro önerdiği 25 yaşındaki golcüden gelir elde etmek isteyen Fiorentina kısa süre içinde yanıt verecek. Aslan, Mor Menekşeler'in cevabına göre transfere nokta koyacak.

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