Haberler Galatasaray Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Yeni transferlerini Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmalarına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı yöneticiler yıldız orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelerini sürdürürken ilgilendikleri oyuncuya talip çıktı. | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 18:53 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 19:10
Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarına devam ediyor.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Aslan'ın hedefi elemeleri aşmak ve gruplara dahil olmak.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Yönetim Avrupa'dan gelecek geliri de düşünüyor.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Kurmaylar, Devler Ligi'nde başarılı bir performans göstermek için önemli takviyeler yapacak

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Hali hazırda kadrosunda Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Dries Mertens gibi isimleri barındıran Cimbom, yeni dünya yıldızlarını transfer etmek için girişimlere başladı.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Transfer listesinde birçok dünya yıldızını barındıran sarı-kırmızılı ekip orta sahaya önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Cimbom özellikle büyük liglerde oynayan deneyimli bir ismi transfer etmek istiyor.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Merkez orta sahaya monte etmek isteyen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınınından derlediği habere göre İngiliz devi Aston Villa, 24 yaşındaki futbolcu için devreye girdi.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Ayrıca haberde McKennie ile Alman devi Borussia Dortmund'un da ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

McKennie'nin ise Premier Lig'de oynamak istediği biliniyor.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Ancak Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması, oyuncunun kafasını çelebilir.

Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

ABDli oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak biliniyor.

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