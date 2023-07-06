Galatasaray'a orta saha transferinde rakip çıktı! Premier Lig ekibi devrede

Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'da yeni sezon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekip transfer çalışmalarına devam ediyor.
Cimbom, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
Aslan'ın hedefi elemeleri aşmak ve gruplara dahil olmak.
Yönetim Avrupa'dan gelecek geliri de düşünüyor.
Kurmaylar, Devler Ligi'nde başarılı bir performans göstermek için önemli takviyeler yapacak
Hali hazırda kadrosunda Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Nicolo Zaniolo ve Dries Mertens gibi isimleri barındıran Cimbom, yeni dünya yıldızlarını transfer etmek için girişimlere başladı.
Transfer listesinde birçok dünya yıldızını barındıran sarı-kırmızılı ekip orta sahaya önemli bir takviye yapmayı hedefliyor.
Cimbom özellikle büyük liglerde oynayan deneyimli bir ismi transfer etmek istiyor.
Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız Weston McKennie.
24 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu İngiltere Premier Lig'den düşen Leeds United'ta tamamladı.
Devre arası kiralık olarak İngiliz ekibine giden ABDli futbolcu, Juventus'a geri döndü.
Merkez orta sahaya monte etmek isteyen sarı-kırmızılılar için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Aspor.com.tr editörü Ali Genç'in İtalyan basınınından derlediği habere göre İngiliz devi Aston Villa, 24 yaşındaki futbolcu için devreye girdi.
Ayrıca haberde McKennie ile Alman devi Borussia Dortmund'un da ilgilendiği belirtildi.
McKennie'nin ise Premier Lig'de oynamak istediği biliniyor.
Ancak Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması, oyuncunun kafasını çelebilir.
ABDli oyuncunun piyasa değeri 18 milyon euro olarak biliniyor.