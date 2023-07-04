TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray rotasını transfere çevirdi.
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray rotasını transfere çevirdi.
Cimbom kadrosunda Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Dries Mertens gibi yıldızları barındırıyor.
Sarı-kırmızılı kurmaylar UEFA Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek transfer yapacak.
Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Aslan, grup aşamasına yükselmek istiyor.
Kurmaylar, Avrupa hedefini gerçekleştirmek için bazı yıldız isimleri transfer edecek.
Cimbom'da ilk hedef Mauro Icardi.
Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılılarda forma giyen Arjantinli golcü performansı ile iz bıraktı.
PSG'den bonservisini almak isteyen Cimbom, henüz Fransız devinin istediği rakamlara ulaşamadı.
Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ise Mauro Icardi'ye 2 senelik toplam 80 milyon euro ve PSG'ye bonservis olarak 20 milyon euroluk teklif yaptı.
Icardi önümüzdeki günlerde tercihini açıklayacak.
Kurmaylar diğer yandan orta sahaya önemli bir takviye yapmak için kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılı ekip kadrosuna dünya yıldızı dahil etmek istiyor.
Bu bakımdan Cimbom'un rotası İspanya oldu.
Aspor.com.tr editötür Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği haberine göre Galatasaray, La Liga devi Barcelona'nın yıldız ismi Franck Kessie için teklif yaptı.
İspanyol devi, sarı-kırmızılı ekibin yaptığı satın alma opsiyonu ile kiralama teklifini reddetti.
Gelecek sezon Kessie'yi kadrosunda düşünmeyen Xavi, oyuncunun ayrılmasına izin verdi.
Ancak Sportif direktörlüğe getirilen Deco, Kessie ile karsız şekilde yollarını ayırmak istemiyor.
Barça, Fildişi Sahilli oyuncu için 30 milyon euroluk bonservis bedeli istiyor.
Oyuncu ile Suudi Arabistan takımları da ilgileniyor.
Franck Kessie, bu sezon Barcelona forması ile 43 maçta forma giydi.
26 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 3 gol ve 3 asist üretti.
Kessie'nin bonservis değeri 25 milyon euro olarak biliniyor.
Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.