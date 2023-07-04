Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

TRANSFER HABERİ: Yeni transferlerini hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı. 3 kulvarda mücadele edecek rotasyonlu kadro isteyen Okan Buruk yönetime raporunu sundu. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar Barcelona'nın yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar... | GS SPOR HABERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 19:21
TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Aslan, grup aşamasına yükselmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Kurmaylar, Avrupa hedefini gerçekleştirmek için bazı yıldız isimleri transfer edecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Cimbom'da ilk hedef Mauro Icardi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak sarı-kırmızılılarda forma giyen Arjantinli golcü performansı ile iz bıraktı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

PSG'den bonservisini almak isteyen Cimbom, henüz Fransız devinin istediği rakamlara ulaşamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab ise Mauro Icardi'ye 2 senelik toplam 80 milyon euro ve PSG'ye bonservis olarak 20 milyon euroluk teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Icardi önümüzdeki günlerde tercihini açıklayacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Kurmaylar diğer yandan orta sahaya önemli bir takviye yapmak için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Sarı-kırmızılı ekip kadrosuna dünya yıldızı dahil etmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Bu bakımdan Cimbom'un rotası İspanya oldu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Aspor.com.tr editötür Ali Genç'in İspanyol basınından derlediği haberine göre Galatasaray, La Liga devi Barcelona'nın yıldız ismi Franck Kessie için teklif yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

İspanyol devi, sarı-kırmızılı ekibin yaptığı satın alma opsiyonu ile kiralama teklifini reddetti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Gelecek sezon Kessie'yi kadrosunda düşünmeyen Xavi, oyuncunun ayrılmasına izin verdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Ancak Sportif direktörlüğe getirilen Deco, Kessie ile karsız şekilde yollarını ayırmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Barça, Fildişi Sahilli oyuncu için 30 milyon euroluk bonservis bedeli istiyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Oyuncu ile Suudi Arabistan takımları da ilgileniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Franck Kessie, bu sezon Barcelona forması ile 43 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan flaş hamle! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

26 yaşındaki futbolcu bu mücadelelerde 3 gol ve 3 asist üretti.

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