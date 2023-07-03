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GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sacha Boey, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Bir süredir genç oyuncuyu listede tutan Arsenal'dan flaş bir karar geldi. İngiliz devi, Sacha Boey konusunda fikir değiştirdi. İşte yaşanan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 18:38
GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Kurmaylar bu hedefi gerçekleştirmek için transfer çalışmalarına başladı.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Kadrosunda önemli isimler barındıran Aslan, birçok takviye ile gücüne güç katmanın hesaplarını yapıyor.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Ancak Galatasaray'da bazı isimler Avrupa devlerinin radarına girdi.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Ancak sarı-kırmızılılar bu teklifi düşük buldukları için reddetmişti.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Cimbom'un Boey için beklentisi 20 milyon euro.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen Arsenal, Sacha Boey dışında 2 isme daha gözünü dikti.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Aspor.com.te'den Ali Genç'in Alman basınından derlediği habere göre İngiliz devi, Manchester City'nin tecrübeli oyuncusu Joao Cancelo'yu listesine ekledi.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Guardiola ile yaşadığı sorundan ötürü devre arasında Bayern Münih'e kiralanan Portekizli bek, Manchester ekibine döndü.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Ancak City, oyuncu ile yollarını kesin olarak ayrılacak. Bu açıdan Arsenal, transfer harekatından Cancelo'ya yoğunlaştı.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Topçular, Cancelo ve Boey dışında Red Bull Leipzig'den Benjamin Henrichs ile ilgileniyor.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Henrichs'in sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

SACHA BOEY KİMDİR?

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti.

GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Cimbom'un kasasından genç oyuncu için 1.1 milyon Euro bonservis bedeli çıktı.

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