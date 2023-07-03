GALATASARAY HABERİ: Sacha Boey transferinde flaş gelişme! İngiliz ekibi karar değiştirdi!

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor.
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon şampiyon olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermenin planlarını yapıyor.
Sarı-kırmızılı ekip Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayacak.
Cimbom, adını grup aşamasına yazdırmak istiyor.
Kurmaylar bu hedefi gerçekleştirmek için transfer çalışmalarına başladı.
Kadrosunda önemli isimler barındıran Aslan, birçok takviye ile gücüne güç katmanın hesaplarını yapıyor.
Ancak Galatasaray'da bazı isimler Avrupa devlerinin radarına girdi.
Geçtiğimiz sezon şampiyonluğun pay sahiplerinden olan Sacha Boey, İngiliz radarında.
Premier Lig'de Manchester City'ye karşı son virajda şampiyonluğu kaybeden Arsenal, Sacha Boey ile uzun zamandır ilgileniyor.
Londra ekibi 22 yaşındaki oyuncu için daha önce Galatasaray'a 14 milyon euroluk bir teklif yapmıştı.
Ancak sarı-kırmızılılar bu teklifi düşük buldukları için reddetmişti.
Cimbom'un Boey için beklentisi 20 milyon euro.
Sağ bek bölgesine takviye yapmak isteyen Arsenal, Sacha Boey dışında 2 isme daha gözünü dikti.
Aspor.com.te'den Ali Genç'in Alman basınından derlediği habere göre İngiliz devi, Manchester City'nin tecrübeli oyuncusu Joao Cancelo'yu listesine ekledi.
Guardiola ile yaşadığı sorundan ötürü devre arasında Bayern Münih'e kiralanan Portekizli bek, Manchester ekibine döndü.
Ancak City, oyuncu ile yollarını kesin olarak ayrılacak. Bu açıdan Arsenal, transfer harekatından Cancelo'ya yoğunlaştı.
Topçular, Cancelo ve Boey dışında Red Bull Leipzig'den Benjamin Henrichs ile ilgileniyor.
Henrichs'in sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek.
SACHA BOEY KİMDİR?
13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi.
Sarı-kırmızılılar, 22 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den transfer etti.
Cimbom'un kasasından genç oyuncu için 1.1 milyon Euro bonservis bedeli çıktı.
Genç yıldız bu sezon ligde 31 maça çıkarken 1 gol, 4 asistlik performans gösterdi.
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro...
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun güncel piyasa değeri 16 milyon euro...