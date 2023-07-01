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TRANSFER HABERİ | Galatasaray Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı kırmızılılar milli futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonununun kullanıldığını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 17:05 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 17:14
TRANSFER HABERİ | Galatasaray Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı!

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın satınalma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Kaan Ayhan bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!

US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.

Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.

İŞTE KAP AÇIKLAMASI:

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