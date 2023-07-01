TRANSFER HABERİ | Galatasaray Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı!

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın satınalma opsiyonunu kullandı. Sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 6 resmi maça çıkan Kaan Ayhan bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.
KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ!
US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübünden 2022-2023 sezonu için kiralanan profesyonel futbolcu Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu sözleşme şartları gereği gerçekleşmiştir.
Buna göre, US Sassuolo Calcio s.r.l. kulübüne 2.800.000 Euro transfer bedeli ödenecektir.
İŞTE KAP AÇIKLAMASI: