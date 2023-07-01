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Adı Galatasaray'la anılıyordu! Tavares kararını verdi

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın sol bek transferi için adı geçen isimler arasında Nuno Tavares de yer alıyordu. Portekizli oyuncuyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Tavares'in menajeri, başarılı oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2023 Cumartesi 17:05
Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

Galatasaray, transfer döneminde öncelikli olarak sol bek mevkisini güçlendirmek istiyor.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

Teknik direktör Okan Buruk, geçen sezon Patrick van Aanholt, Emre Taşdemir ve Sam Adekugbe'den verim alamamıştı.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

Buruk, ligin son bölümünde Kazımcan Karataş'a formayı vermişti.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

Sarı-kırmızılıların bu sezon hem ligde, hem de Avrupa'ya yarışacak olması nedeniyle üst düzey bir sol bek transferi düşünülüyor.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

Adaylar arasında ise Angelino, Alex Telles, Rogerio ve Nuno Tavares gibi isimler yer alıyor.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

Ancak söz konusu isimlerden Nuno Tavares'le ilgili kötü bir haber geldi.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

TRT Spor'un haberine göre; Tavares'in menajeri, Portekizli oyuncunun Arsenal'da kalmak istediğini açıkladı.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

Tavares'in temsilcisi şunları söyledi:

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

Nuno'nun Arsenal'da kontratı devam ediyor.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

Takımda kalmak istiyor ama gelecekte de ne olacağını göreceğiz.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

23 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık geçirdi.

Adı Galatasaray'la anılıyordu! Taveres kararını verdi

Fransa'da 39 maça çıkan Taveres, 6 gol kaydetti.

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