Adı Galatasaray'la anılıyordu! Tavares kararını verdi

Galatasaray, transfer döneminde öncelikli olarak sol bek mevkisini güçlendirmek istiyor.
Galatasaray, transfer döneminde öncelikli olarak sol bek mevkisini güçlendirmek istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk, geçen sezon Patrick van Aanholt, Emre Taşdemir ve Sam Adekugbe'den verim alamamıştı.
Buruk, ligin son bölümünde Kazımcan Karataş'a formayı vermişti.
Sarı-kırmızılıların bu sezon hem ligde, hem de Avrupa'ya yarışacak olması nedeniyle üst düzey bir sol bek transferi düşünülüyor.
Adaylar arasında ise Angelino, Alex Telles, Rogerio ve Nuno Tavares gibi isimler yer alıyor.
Ancak söz konusu isimlerden Nuno Tavares'le ilgili kötü bir haber geldi.
TRT Spor'un haberine göre; Tavares'in menajeri, Portekizli oyuncunun Arsenal'da kalmak istediğini açıkladı.
Tavares'in temsilcisi şunları söyledi:
Nuno'nun Arsenal'da kontratı devam ediyor.
Takımda kalmak istiyor ama gelecekte de ne olacağını göreceğiz.
23 yaşındaki sol bek, geçtiğimiz sezonu Marsilya'da kiralık geçirdi.
Fransa'da 39 maça çıkan Taveres, 6 gol kaydetti.
Arsenal'a 2 yıl önce Benfica'dan gelen başarılı oyuncunun İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
Tavares'in piyasa değeri ise 18 milyon euro.