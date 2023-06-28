Haberler Galatasaray Sixt rent a car ile yola devam

Sixt rent a car ile yola devam

Galatasaray'ın yeni sezonda SIXT rent a car ile yeniden anlaştı. Yapılan açıklamada, "Detayları Temmuz ayı içerisinde yapılacak lansmanla açıklayacağımız ön anlaşma uyarınca Galatasaray A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek. Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz" denildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Sixt rent a car ile yola devam
Galatasaray'ın yeni sezonda SIXT rent a car ile yeniden anlaştı. Yapılan açıklamada, "Detayları Temmuz ayı içerisinde yapılacak lansmanla açıklayacağımız ön anlaşma uyarınca Galatasaray A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek. Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz" denildi.
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