Sixt rent a car ile yola devam

Galatasaray'ın yeni sezonda SIXT rent a car ile yeniden anlaştı. Yapılan açıklamada, "Detayları Temmuz ayı içerisinde yapılacak lansmanla açıklayacağımız ön anlaşma uyarınca Galatasaray A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek. Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz" denildi.
Galatasaray'ın yeni sezonda SIXT rent a car ile yeniden anlaştı. Yapılan açıklamada, "Detayları Temmuz ayı içerisinde yapılacak lansmanla açıklayacağımız ön anlaşma uyarınca Galatasaray A Takımı, formasının göğüs kısmında SIXT rent a car markasını taşımaya devam edecek. Türk futboluna ve Galatasaray markasına olan sarsılmaz inancı için sponsorumuza teşekkür ederiz" denildi.