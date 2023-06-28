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Galatasaray’ın stat isim sponsoru belli oldu

Galatasaray, stat isim sponsorluğu için Rams Global ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 20:42
Galatasaray’ın stat isim sponsoru belli oldu

Galatasaray'da yeni sezon öncesinde stat isim sponsoru belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, Rams Global ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak. Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İki taraf arasında imzalanan sözleşmenin detayları, önümüzdeki günlerde düzenlenecek basın toplantısıyla açıklanacak.

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