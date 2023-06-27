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GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkat çeken Lucas Torreira, transferin gözde isimleri arasına girdi. Uruguaylı futbolcunun özellikle İtalya'dan ciddi talipleri bulunuyor. Takımdan ayrılması gündeme gelen yıldız oyuncu flaş bir hamlede bulunarak iddialara yanıt verdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 19:57
GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan flaş bir hamle geldi.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

27 yaşındaki başarılı orta sahanın adı Lazio başta olmak üzere birçok takımla anılıyordu.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Ayrıca yıldız futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Uruguaylı futbolcunun menajeri yaptığı transfer açıklamasında çarpıcı ifadeler kullandı.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Torreira'nın temsilcisi Pablo Bentancur, oyuncusuna talip olan kulüplerle görüşeceklerini söylemişti.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Bentancur, "Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. 2 önemli İtalyan kulübü Torreira ile ilgileniyor. O satılık olmasa da iş iştir. Bu yüzden teklifleri dinleyeceğiz." demişti.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Lucas Torreira'dan taraftarın yüreğine su serpen bir paylaşım geldi.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Uruguaylı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atom karınca emojisi kullanarak, "Evinde" açıklamasını yaptı.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Torreira'nın bu paylaşımı birçok taraftar tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Torreira ayrıca 4 yıldız emojisi ve 23. şampiyonluğu paylaştı.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Uçuk bir bonservis ücreti gelmediği sürece Galatasaray'ın yıldız orta sahayı kesinlikle satmak istemediği biliniyor.

GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

15 milyon Euro piyasa değeri olan Uruguaylı yıldız, Galatasaray ile 34 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.

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