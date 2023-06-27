GALATASARAY HABERİ: Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan flaş bir hamle geldi.
Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira'dan flaş bir hamle geldi.
27 yaşındaki başarılı orta sahanın adı Lazio başta olmak üzere birçok takımla anılıyordu.
Ayrıca yıldız futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyordu.
Uruguaylı futbolcunun menajeri yaptığı transfer açıklamasında çarpıcı ifadeler kullandı.
Torreira'nın temsilcisi Pablo Bentancur, oyuncusuna talip olan kulüplerle görüşeceklerini söylemişti.
Bentancur, "Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok. 2 önemli İtalyan kulübü Torreira ile ilgileniyor. O satılık olmasa da iş iştir. Bu yüzden teklifleri dinleyeceğiz." demişti.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Lucas Torreira'dan taraftarın yüreğine su serpen bir paylaşım geldi.
Uruguaylı yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Atom karınca emojisi kullanarak, "Evinde" açıklamasını yaptı.
Torreira'nın bu paylaşımı birçok taraftar tarafından kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Torreira ayrıca 4 yıldız emojisi ve 23. şampiyonluğu paylaştı.
Uçuk bir bonservis ücreti gelmediği sürece Galatasaray'ın yıldız orta sahayı kesinlikle satmak istemediği biliniyor.
15 milyon Euro piyasa değeri olan Uruguaylı yıldız, Galatasaray ile 34 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.