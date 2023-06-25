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Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da orta sahanın belkemiği Lucas Torreira'nın ismi Avrupa'nın önde gelen kulüpleriyle anılıyor. Uruguaylı yıldıza özellikle İtalyan kulüpleri büyük ilgi gösteriyor. Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, Çizme'den bir takımla transfer görüşmesi için randevu aldıklarını duyurdu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 18:15
Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

Dursun Özbek ve yönetimi transfer listesindeki oyuncularla sürekli olarak görüşme halinde.

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

Öte yandan Cimbom'da ayrılma ihtimali olan isimler için de sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira'nın menajeri, flaş bir açıklama yaptı.

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

La Lazio Siamo Noi'e konuşan Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

İŞTE O SÖZLER:

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

"Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok"

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

"Gelecek hafta tekliflerini dinlemek için Lazio ile bir randevum olacak"

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

"Lazio Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor"

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

"Ve Lucas her zaman İtalya'yı sevmiştir."

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

"O satılık olmasa da iş iştir"

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

"Lazio ile randevuyu aldık"

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

"Lazio büyük kulüp, onlara saygı duyuyoruz"

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

"Bu yüzden tekliflerini dinleyeceğiz"

Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

Öte yandan uçuk bir bonservis ücreti gelmediği sürece Galatasaray'ın yıldız orta sahayı kesinlikle satmak istemediği biliniyor.

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