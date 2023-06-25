Galatasaray'da flaş Torreira gelişmesi! Menajeri açıkladı

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Dursun Özbek ve yönetimi transfer listesindeki oyuncularla sürekli olarak görüşme halinde.
Öte yandan Cimbom'da ayrılma ihtimali olan isimler için de sıcak haberler gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor.
Dursun Özbek ve yönetimi transfer listesindeki oyuncularla sürekli olarak görüşme halinde.
Öte yandan Cimbom'da ayrılma ihtimali olan isimler için de sıcak haberler gelmeye devam ediyor.
Sarı kırmızılıların şampiyonluğunda en büyük pay sahiplerinden biri olan Lucas Torreira'nın menajeri, flaş bir açıklama yaptı.
La Lazio Siamo Noi'e konuşan Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur çarpıcı ifadeler kullandı.
İŞTE O SÖZLER:
"Galatasaray'ın Torreira'yı satmak gibi bir düşüncesi yok"
"Gelecek hafta tekliflerini dinlemek için Lazio ile bir randevum olacak"
"Lazio Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor"
"Ve Lucas her zaman İtalya'yı sevmiştir."
"O satılık olmasa da iş iştir"
"Lazio ile randevuyu aldık"
"Lazio büyük kulüp, onlara saygı duyuyoruz"
"Bu yüzden tekliflerini dinleyeceğiz"
Öte yandan uçuk bir bonservis ücreti gelmediği sürece Galatasaray'ın yıldız orta sahayı kesinlikle satmak istemediği biliniyor.
15 milyon Euro piyasa değeri olan Uruguaylı yıldız, Galatasaray ile 34 maça çıktı ve 1 asistlik performans sergiledi.
Sarı kırmızılılar, Torreira'yı geçtiğimiz sezon 6 milyon Euro karşılığında Arsenal'dan transfer etmişti.