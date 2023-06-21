GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Süpre Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da birçok isim performansları ile dikkatleri üzerine çekti.
Süpre Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da birçok isim performansları ile dikkatleri üzerine çekti.
Avrupa'nın dev takımlarından oyuncuları için teklifler alan sarı-kırmızılılar, değerlendirme sürecine girdi.
Devre arasında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, bu oyunculardan birisi.
İtalyan yıldız, 10 karşılaşmada 5 gol kaydetti.
Gösterdiği performans ile İtalya Milli Takımına dönen 23 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa'dan teklifler almaya devam ediyor.
Özellikle İtalyan ekiplerinin ilgisini çeken Zaniolo, önemli açıklamalarda bulundu.
Zaniolo, İtalyan basınınına geleceği hakkında konuştu.
İşte aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Nicolo Zaniolo'nun o açıklamaları:
İtalyan yıldız, "Türkiye'de mutluyum, bakalım piyasada neler olacak.
Geleceğim için bir şey söyleyemem, ne olacağını göreceğiz.
İspanya maçı öncesi de söylediğim gibi her şeyimi Mancini'ye borçluyum.
Kritik bir maçta oynamadan beni aradı.
Her şeyi ona borçluyum, bana verdiği güven için ona teşekkür etmeliyim.
Daha önce de söylediğim gibi, futbolda ne olduğunu asla bilemezsiniz.
Ancak bir gün bana bir kulüpte hocalık yaparsa mutlu olurum." dedi.
Sarı-kırmızılılar ise yıldız oyuncusunu düşük bir bedel karşılığında satmaktan yana değil.
Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor.
Özellikle Juventus ve Fiorentina, 23 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.
Yıldız ismin bonservis değeri ise 27 milyon euro değerinde.