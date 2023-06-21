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GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Adı sık sık Milan ve Juventus ile anılan yıldız futbolcu, İtalyan basınına geleceğiyle ilgili konuştu. İşte o sözler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 12:43
GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Süpre Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da birçok isim performansları ile dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Avrupa'nın dev takımlarından oyuncuları için teklifler alan sarı-kırmızılılar, değerlendirme sürecine girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Devre arasında Roma'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, bu oyunculardan birisi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

İtalyan yıldız, 10 karşılaşmada 5 gol kaydetti.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Gösterdiği performans ile İtalya Milli Takımına dönen 23 yaşındaki yıldız oyuncu, Avrupa'dan teklifler almaya devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Özellikle İtalyan ekiplerinin ilgisini çeken Zaniolo, önemli açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Zaniolo, İtalyan basınınına geleceği hakkında konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

İşte aspor.com.tr editörü Ali Genç'in derlediği habere göre Nicolo Zaniolo'nun o açıklamaları:

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

İtalyan yıldız, "Türkiye'de mutluyum, bakalım piyasada neler olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Geleceğim için bir şey söyleyemem, ne olacağını göreceğiz.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

İspanya maçı öncesi de söylediğim gibi her şeyimi Mancini'ye borçluyum.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Kritik bir maçta oynamadan beni aradı.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Her şeyi ona borçluyum, bana verdiği güven için ona teşekkür etmeliyim.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Daha önce de söylediğim gibi, futbolda ne olduğunu asla bilemezsiniz.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Ancak bir gün bana bir kulüpte hocalık yaparsa mutlu olurum." dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Sarı-kırmızılılar ise yıldız oyuncusunu düşük bir bedel karşılığında satmaktan yana değil.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Zaniolo'dan flaş transfer sözleri! İtalya ya mı dönüyor?

Özellikle Juventus ve Fiorentina, 23 yaşındaki oyuncu ile ilgileniyor.

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