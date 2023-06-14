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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray bir yandan Icardi'nin bonservisini almak için uğraşırken, bir yandan alternatif isimlerle ilgili temaslarda bulunuyor. Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılması nedeniyle bu bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar rotayı İspanya'ya çevirdi. Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, La Liga'da forma giyen ünlü golcünün menajeriyle masaya oturdu. İşte detaylar... (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Galatasaray'ın golcü adayları arasında yer alan Alvaro Morata'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Atletico Madrid'in bilgisi dahilinde, Morata'nın menajeriyle bir araya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Timur, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun beklentileriyle ilgili menajerden bilgi aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Menajerin olumlu yaklaşımı Erden Timur'un umudunu artırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Timur, görüşmeyle ilgili başkan Dursun Özbek'e rapor verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Önümüzdeki günlerde Morata ile de yüz yüze görüşecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

1.89 m. boyundaki oyuncuyla Juventus ve Roma da ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Alvaro Morata, 23 Ekim 1992'de Madrid'de dünyaya geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Atletico Madrid, Getafe ve Real Madrid altyapılarında top koşturan Morata, Real Madrid'le 2010'da A takıma çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

2014 yazında 20 milyon euro bonservis karşılığında Juventus'a transfer oldu. İki yıl sonra Real Madrid'e geri döndü.
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GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Bir sezonluk Real Madrid macerasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye geçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

2019'da Atlético Madrid'e 7 milyon avro bedelle zorunlu satın alma şartıyla kiralandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

2020'de ise iki yıllığına kiralık olarak yeniden Juventus'un yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

İtalya'da geçirdiği iki yılın ardından bu sezon başında Atletico Madrid'e geri döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Yıldız oyuncu, bu sezon ligde 36 maçta 13 gol kaydetti. Tüm kariyeri boyunca ise 541 maçta 195 gol atıp, 77 asist yaptı.

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