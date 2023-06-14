GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'a dünya yıldızı golcü! Erden Timur menajeriyle görüştü

Galatasaray'ın golcü adayları arasında yer alan Alvaro Morata'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray'ın golcü adayları arasında yer alan Alvaro Morata'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Atletico Madrid'in bilgisi dahilinde, Morata'nın menajeriyle bir araya geldi.
Timur, 30 yaşındaki yıldız futbolcunun beklentileriyle ilgili menajerden bilgi aldı.
Menajerin olumlu yaklaşımı Erden Timur'un umudunu artırdı.
Timur, görüşmeyle ilgili başkan Dursun Özbek'e rapor verdi.
Önümüzdeki günlerde Morata ile de yüz yüze görüşecek.
1.89 m. boyundaki oyuncuyla Juventus ve Roma da ilgileniyor.
Alvaro Morata, 23 Ekim 1992'de Madrid'de dünyaya geldi.
Atletico Madrid, Getafe ve Real Madrid altyapılarında top koşturan Morata, Real Madrid'le 2010'da A takıma çıktı.
2014 yazında 20 milyon euro bonservis karşılığında Juventus'a transfer oldu. İki yıl sonra Real Madrid'e geri döndü.
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Bir sezonluk Real Madrid macerasının ardından İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'ye geçti.
2019'da Atlético Madrid'e 7 milyon avro bedelle zorunlu satın alma şartıyla kiralandı.
2020'de ise iki yıllığına kiralık olarak yeniden Juventus'un yolunu tuttu.
İtalya'da geçirdiği iki yılın ardından bu sezon başında Atletico Madrid'e geri döndü.
Yıldız oyuncu, bu sezon ligde 36 maçta 13 gol kaydetti. Tüm kariyeri boyunca ise 541 maçta 195 gol atıp, 77 asist yaptı.