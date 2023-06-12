Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Süper Lig şampiyonu Galatasaray gelecek sezon için transferde kolları sıvadı. Her kulvarda başarılı olmak isteyen bir takım kurmak isteyen sarı kırmızılılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Son olarak sarı kırmızılılarda Erden Timur o futbolcu için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirdi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Cimbom, sağ ve sol bek mevkilerine takviye yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Takvim'in haberine göre sarı-Kırmızılılar, kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Noussair Mazraoui'nin menajeri ile masaya oturdu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Erling Haaland, Marco Veratti, Paul Pogba gibi ünlü oyuncuların da menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Galatasaray'ın davetiyle İstanbul'a geldi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Erden Timur, Pimenta ile transfer operasyonunu yürütüyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

25 yaşındaki Faslı oyuncunun durumuyla ilgili bir görüşme gerçekleşti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Cimbom, sağ bek, sol bek ve orta sahada oynayabilen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Futbolcunun Bayern ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Bu sezon 19 maçta 1 gol, 4 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Mazraoui'ye 28 milyon euro değer biçiliyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Faslı oyuncu Ajax'ın altyapısından çıktı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

3 sezon Hollanda devinde forma giyen yıldız isim bedelsiz şekilde Bayern Münih'e katıldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Fas Milli Takımı ile 22 karşılaşmada forma giyen Mazraoui, bu mücadelelerde 2 gol kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

1.83'lük Mazraoui, 25 yaşında.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Yıldız oyuncu bu sezon Alman devi ile ligde 8 maçı kalp dokusundaki iltihap sebebiyle kaçırdı.

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