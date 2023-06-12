TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Mazraoui planı! İşte Erden Timur'un ilettiği teklif

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirdi.
Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını şekillendirdi.
Cimbom, sağ ve sol bek mevkilerine takviye yapmak istiyor.
Takvim'in haberine göre sarı-Kırmızılılar, kariyerini Alman devi Bayern Münih'te sürdüren Noussair Mazraoui'nin menajeri ile masaya oturdu.
Erling Haaland, Marco Veratti, Paul Pogba gibi ünlü oyuncuların da menajerliğini yapan Rafaela Pimenta, Galatasaray'ın davetiyle İstanbul'a geldi.
Erden Timur, Pimenta ile transfer operasyonunu yürütüyor.
25 yaşındaki Faslı oyuncunun durumuyla ilgili bir görüşme gerçekleşti.
Cimbom, sağ bek, sol bek ve orta sahada oynayabilen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini sundu.
Futbolcunun Bayern ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 19 maçta 1 gol, 4 asist kaydetti.
Mazraoui'ye 28 milyon euro değer biçiliyor.
Faslı oyuncu Ajax'ın altyapısından çıktı.
3 sezon Hollanda devinde forma giyen yıldız isim bedelsiz şekilde Bayern Münih'e katıldı.
Fas Milli Takımı ile 22 karşılaşmada forma giyen Mazraoui, bu mücadelelerde 2 gol kaydetti.
1.83'lük Mazraoui, 25 yaşında.
Yıldız oyuncu bu sezon Alman devi ile ligde 8 maçı kalp dokusundaki iltihap sebebiyle kaçırdı.