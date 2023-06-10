Tarihi değişim

Bugün Olağanüstü Genel Kurul için toplanacak G.Saray'da yeterli çoğunluk sağlanması halinde tüzük maddelerinde düşünülen değişiklikler üyelerin oylarına sunulacak. 3 yıllık yönetim görev sürelerinin iki yıla indirilmesi teklif edilecek. Bunun dışında en önemli hamle ise Mustafa Cengiz ve Burak Elmas dönemlerinde yaşanan ibrasızlık konusunda olacak. İdari ibrasızlığın kaldırılması ve mali yönden tek oylama yapılması konusunda üyelerden onay alınacak. Dursun Özbek'in görev süresinin 2024'te dolacağı Aslan'da, gelecek yıl ise olağan seçimli genel kurul olacak.