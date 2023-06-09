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TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yapacağı takviyelerle birlikte birçok isimle de yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerden biri Nicolo Zaniolo oldu. Yönetim, adı sık sık Milan ve Juventus ile anılan İtalyan yıldızla ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 18:44
Mert Kılıç
TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, geride bıraktığımız sezonda yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirmişti.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Çok sayıda dünya yıldızını renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Nicolo Zaniolo oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Cimbom, Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceğini duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takıma katılan Nicolo Zaniolo, beklenen patlamayı Fenerbahçe derbisinde yaptı.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

İtalyan yıldız, takımının 3-0 kazandığı dev maçta rakip fileleri iki kez havalandırarak maçın yıldızı oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Fenerbahçe derbisiyle sezonu tamamlayan ve şampiyonluk kupasına kavuşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

"UMARIM TAKIMDA KALIR"

Sky Sports'a konuşan Buruk, "Zaniolo umuyorum ki gelecek sezonda da takımda kalacak. Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadı, iki gol attı. Çok çalışıyor ve gelecek sezona hazır olmayı hedefliyor. Dediğim gibi, kalmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Galatasaray'da Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

BEKLENENDEN DÜŞÜK RAKAMA SATILABİLİR

Çizme basını, Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçemezse Nicolo Zaniolo'yu beklenenden daha düşük bir rakama satabileceğini yazdı.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA SEÇENEĞİ DE MASADA

Tuttomercato'da yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği de aktarıldı.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

JUVENTUS ZANIOLO'NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

Haberde ayrıca Juventus'lu yetkililerin Nicolo Zaniolo'nun menajeri Marco Busiello ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Nicolo Zaniolo bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

İtalyan yıldız, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

23 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.

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