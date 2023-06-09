TRANSFER HABERLERİ - Nicolo Zaniolo için şok iddia! Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, geride bıraktığımız sezonda yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirmişti.
Spor Toto Süper Lig'de 2022/23 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, geride bıraktığımız sezonda yaptığı takviyelerle dünya çapında ses getirmişti.
Çok sayıda dünya yıldızını renklerine bağlayan sarı-kırmızılıların en çok konuşulan transferlerinden biri Nicolo Zaniolo oldu.
Cimbom, Roma'ya 15 Kasım 2023 tarihinden başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitte 15 milyon Euro kesin transfer bedeli ödeneceğini duyurdu.
Ayrıca futbolcunun ileride bir başka kulübe satılması durumunda elde edilecek kesin transfer bedeli karının yüzde 20'sinin İtalyan ekibine verileceği aktarıldı.
Bu sezondan başlamak üzere 4,5 sezon için sözleşme imzalanan futbolcuya, 2022-2023 sezonu için net 900 bin, diğer sezonlar için net 2 milyon 750 bin Euro sezonluk maaş ödeneceği kaydedildi.
Ayrıca Roma ile tüm gelirleri depremzedelere bağışlanmak üzere 2023 yılı içerisinde hazırlık müsabakası düzenlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı takıma katılan Nicolo Zaniolo, beklenen patlamayı Fenerbahçe derbisinde yaptı.
İtalyan yıldız, takımının 3-0 kazandığı dev maçta rakip fileleri iki kez havalandırarak maçın yıldızı oldu.
Fenerbahçe derbisiyle sezonu tamamlayan ve şampiyonluk kupasına kavuşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili konuştu.
"UMARIM TAKIMDA KALIR"
Sky Sports'a konuşan Buruk, "Zaniolo umuyorum ki gelecek sezonda da takımda kalacak. Fenerbahçe'ye karşı iyi oynadı, iki gol attı. Çok çalışıyor ve gelecek sezona hazır olmayı hedefliyor. Dediğim gibi, kalmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'da Zaniolo'nun geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan yıldızla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
BEKLENENDEN DÜŞÜK RAKAMA SATILABİLİR
Çizme basını, Galatasaray'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemelerini geçemezse Nicolo Zaniolo'yu beklenenden daha düşük bir rakama satabileceğini yazdı.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA SEÇENEĞİ DE MASADA
Tuttomercato'da yer alan haberde, sarı-kırmızılıların Zaniolo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayabileceği de aktarıldı.
JUVENTUS ZANIOLO'NUN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ
Haberde ayrıca Juventus'lu yetkililerin Nicolo Zaniolo'nun menajeri Marco Busiello ile bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Nicolo Zaniolo bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.
İtalyan yıldız, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Zaniolo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
23 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri ise 27 milyon Euro.