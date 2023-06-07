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Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Selçuk Keskin'le yollarını ayırdı!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 41 yaşındaki pasör Selçuk Keskin'le yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Haziran 2023 Çarşamba 11:31
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Selçuk Keskin'le yollarını ayırdı!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, 41 yaşındaki pasör Selçuk Keskin'le yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasını uzun yıllar başarıyla terleten kaptan Selçuk Keskin'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Tecrübeli oyuncu, kariyerinde Galatasaray'ın yanı sıra Arkas Spor, Çankaya Üniversitesi, Ziraat Bankası, Polis Akademisi, Halkbank, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe formalarını da giydi.



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