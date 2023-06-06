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Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gündem transfer... Hareketli bir yaz geçirmesi beklenen sarı-kırmızılılarda transfer listesinde yer alan genç yıldızın Fenerbahçe derbisini Nef Stadı'nda takip ettiği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Haziran 2023 Salı 09:25
Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Süper Lig'de 2022/23 sezonunu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, yapacağı takviyelerle Avrupa'nın bir numaralı kupasında başarılı sonuçlar elde etmek istiyor.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, bu sezon başında olduğu gibi önümüzdeki sezon öncesi de ses getirecek takviyeler yapmayı hedefliyor.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmayı amaçlıyor.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Aslan, gözünü gurbetçi oyunculara çevirdi.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Dünyanın dört bir yanından oyuncu takibini sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Sarı-kırmızılılarda unutulmaz şampiyonluk kutlamasının sürpriz bir konuğu vardı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

EYÜP AYDIN NEF STADI'NDA

Takvim'in haberine göre; Alman devi Bayern Münih'in 2. takımında forma giyen Eyüp Aydın da Nef Stadı'ndaydı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Yaşanan bu gelişme transfer iddialarını da beraberinde getirdi.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Eyüp Aydın, bu sezon Bayern Münih II formasıyla 24 maça çıktı.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

18 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik performansıyla 7 gole doğrudan katkıda bulundu.

Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Genç oyuncunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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