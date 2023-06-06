Bayern Münih'ten Galatasaray'a sürpriz transfer! Fenerbahçe derbisini statta izledi

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasındaki dev derbide ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Sezonu şampiyon olarak tamamlamayı garantileyen sarı-kırmızılılar, rakibini 3-0 mağlup ederek sezonu derbi galibiyetiyle noktaladı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Nicolo Zaniolo (2) ve Mauro Icardi kaydetti.
Süper Lig'de 2022/23 sezonunu zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılarda gözler transfer çalışmalarına çevrildi.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Cimbom, yapacağı takviyelerle Avrupa'nın bir numaralı kupasında başarılı sonuçlar elde etmek istiyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, bu sezon başında olduğu gibi önümüzdeki sezon öncesi de ses getirecek takviyeler yapmayı hedefliyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da gelecek vadeden isimleri takıma kazandırmayı amaçlıyor.
Bu doğrultuda arayışlarına devam eden Aslan, gözünü gurbetçi oyunculara çevirdi.
Dünyanın dört bir yanından oyuncu takibini sürdüren Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-kırmızılılarda unutulmaz şampiyonluk kutlamasının sürpriz bir konuğu vardı.
EYÜP AYDIN NEF STADI'NDA
Takvim'in haberine göre; Alman devi Bayern Münih'in 2. takımında forma giyen Eyüp Aydın da Nef Stadı'ndaydı.
Yaşanan bu gelişme transfer iddialarını da beraberinde getirdi.
Eyüp Aydın, bu sezon Bayern Münih II formasıyla 24 maça çıktı.
18 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik performansıyla 7 gole doğrudan katkıda bulundu.
Genç oyuncunun Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
1.81 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 800 bin Euro.