Işıl'a büyük onur

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın efsane ismi Işıl Alben kariyerini sonlandırmıştı. 37 yaşındaki unutulmaz oyuncuya dünkü Fenerbahçe derbisi öncesinde plaket verildi. 50 bini aşkın taraftar tarihe adını altın harflerle yazdıran Işıl Alben'e tezehüratlarla teşekkür ettiler.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın efsane ismi Işıl Alben kariyerini sonlandırmıştı. 37 yaşındaki unutulmaz oyuncuya dünkü Fenerbahçe derbisi öncesinde plaket verildi. 50 bini aşkın taraftar tarihe adını altın harflerle yazdıran Işıl Alben'e tezehüratlarla teşekkür ettiler.