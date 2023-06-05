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Işıl'a büyük onur

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın efsane ismi Işıl Alben kariyerini sonlandırmıştı. 37 yaşındaki unutulmaz oyuncuya dünkü Fenerbahçe derbisi öncesinde plaket verildi. 50 bini aşkın taraftar tarihe adını altın harflerle yazdıran Işıl Alben'e tezehüratlarla teşekkür ettiler.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Işıl'a büyük onur
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın efsane ismi Işıl Alben kariyerini sonlandırmıştı. 37 yaşındaki unutulmaz oyuncuya dünkü Fenerbahçe derbisi öncesinde plaket verildi. 50 bini aşkın taraftar tarihe adını altın harflerle yazdıran Işıl Alben'e tezehüratlarla teşekkür ettiler.
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